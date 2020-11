Ciudadanos aparta definitivamente de la portavocía del partido al que su candidato en las elecciones en Baleares, Marc Pérez-Ribas. El hasta ahora portavoz, que fue número uno del partido tras imponerse en primarias al exlíder de la formación, Xavier Pericay, pasará a ser portavoz adjunto, y la nueva líder de la formación en las islas, Patricia Guasp, será oficialmente la portavoz en el Parlament.

Si bien prácticamente desde el inicio de la legislatura hace un año, Guasp era quien había asumido mayor protagonismo en el Parlament a pesar de ser la portavoz adjunta, ayer la formación comunicó que la ahora nueva líder del partido en las islas pasará a ser formalmente la portavoz, y Pérez-Ribas el portavoz adjunto.

Cabe recordar que pese a haberse impuesto por primarias y haber sido el candidato del partido en Baleares, Pérez-Ribas quedó también fuera de la nueva cúpula de Guasp, en la que, no obstante, sí estará el expresidente del Govern con el PP y ahora eurodiputado del partido naranja, José Ramón Bauzá.

Malestar en las bases

De hecho, la configuración de la nueva dirección del partido en las islas desembocó en la baja de algunos de los apoyos de Pérez-Ribas en el partido como el que fuera el coordinador de Palma, Pedro Miró, o el coordinador en Sóller, Sebastià Aguiló. "No es normal de ninguna de las maneras que las dos personas que han tenido el apoyo en primarias, Marc Pérez-Ribas y Beatriz Camiña, no estén, como mínimo, en el nuevo organigrama. El partido no ha respetado el resultado de las primarias», denunciaba a su salida del partido el concejal solleric.

Que Pérez-Ribas haya sido apartado ahora de la portavocía ha vuelto a generar malestar en un sector de las bases del partido, al entender, precisamente, que con ello se vuelve a incumplir el manado de las primarias en el que se impuso a Xavier Pericay.