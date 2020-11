«Comerse la croqueta en casa o en el restaurante no es lo mismo»

Los establecimientos que colaboren unos con otros, con suficiente creatividad y que muestren capacidad de adaptación.

¿Colaboración entre competidores?

Entre supuestos competidores, porque un mismo cliente tiene momentos distintos, para un McDonald’s, un chuletón o una paella playera.

Algunos no merecían sobrevivir.

Lo de merecer es un juicio osado, pero es necesario soltar lastre, sí. En general, hay cosas que no nos servirán después de esta crisis. Maneras de funcionar, negocios...

Mi restaurante japonés está lleno.

Hay sitios que van bien, que no les ha dolido la covid. Un nueve por ciento de los restaurantes operan de manera normal, porque tienen una propuesta muy clara y genuina. Pertenecen al segmento medio-alto.

Vayamos con su Tast, que solo cerró dos locales.

Magaluf no ha llegado a abrir, pero hemos ampliado la familia en plena crisis con El Vermú de Tast, en Sóller. Los demás funcionan con horario reducido.

¿Se miraron en el Capuccino ‘for sale’?

Ojalá hubiéramos sido capaces de colaborar y de establecer sinergias antes, porque tenemos trayectorias paralelas aunque con productos diferentes. Nunca ha habido contacto, y quizás debimos establecerlo con otros jugadores.

¿Qué diferencia hay entre empezar el toque de queda a las once o a las doce?

La cena entera, porque la mayoría de los tiques se cierran entre las once y las doce. Una hora antes suponía modificar los hábitos de ocio sin justificación sanitaria.

¿Veremos a españoles cenando a las ocho?

La buena noticia es que el cliente no está dispuesto a renunciar a los restaurantes, y se abre incluso a modificar sus horarios. Sigue confiando en nosotros, nos envían cartas de apoyo.

Pero la viróloga Margarita del Val acaba de declarar que bares y restaurantes contagian como nadie.

Me apoyo en las estadísticas del ministerio de Sanidad de mayo a octubre, solo un 3,5 por ciento de los contagios tuvieron lugar en restaurantes, y esa cifra se redujo a un 3,2. Es la séptima u octava causa, de una lista encabezada por el contacto social y doméstico.

Los restaurantes están cerrados en toda Europa.

Lo vemos con preocupación, no hay motivos para ello. En Cataluña cierran cafeterías, bares y restaurantes y sube la covid. En Balears, baja la incidencia con la restauración abierta. Por tanto, no somos causa directa del aumento o la disminución de casos.

Mallorca debería tener más estrellas Michelin.

No es tan interesante el premio a través de estrellas como reconocer el valor de nuestra oferta gastronómica. Tenemos un bar por cada 91 habitantes, uno por cada 170 en España. Casi duplicamos la media nacional.

¿Querría una carrera política, como su colega Pilar Carbonell?

Me dicen mucho: «¿te vas a meter en política, ahora que ya estás en Pimem?», y les respondo que voy a intentar que ellos dejen de hacer política.

¿El ‘take away’ es tan embustero como el teletrabajo?

Todos hemos visto el take away como una posible tabla de salvación, pero no todos los productos gastronómicos son aptos para dicho modelo y muchos clientes van a un restaurante para estar en ese espacio, para socializar. No es lo mismo que comerse la croqueta en casa.

Las mujeres siguen mandando en Mallorca.

Somos necesarias para aportar principios como cooperar más que competir, o anteponer el bienestar colectivo al individual. Todo esto es natural en la mujer.

El Náutico de Palma era un restaurante maldito.

Nos funciona, pese a la dificultad del aparcamiento y de estar dentro de las instalaciones de un club privado. Pero es un gran espacio, con las mejores vistas de la Palma marítima.

Servicio, cocina, precio, ¿en qué orden?

Servicio lo primero, después la cocina, y el precio tiene que ser el mejor posible para el producto en el plato.

Los restaurantes volverán a llenarse. Los cines, no.

Me cuesta pensar que perderemos la experiencia del cine, por mucho Netflix y HBO en la tableta. A lo mejor le lleva un poco más de tiempo. Habrá una criba, lo que sea bueno estará ahí y lo que no ayude, desaparecerá.