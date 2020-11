El Govern destina la ecotasa a cubrir 230 millones de gasto extra por el coronavirus

Los presupuestos del Govern para el año que viene, que ascienden a 5.881 millones de euros tras aumentar en 342 millones a base de mayor déficit y de fondos europeos, llegaron ayer al Parlament para iniciar su tramitación y recibir luz verde antes de acabar este 2020. Si algo marca estas cuentas como no puede ser de otra manera es el coronavirus y así queda de relieve con los más de 200 millones más aisgnados al IB-Salut para reforzar la asistencia sanitaria. Lo mismo ocurre con Educación o Servicios Sociales, que aumentan su dotación en 46 y 30 millones respectivamente, por las necesidad de más profesores y espacios para garantizar las medidas de seguridad en un caso, y para paliar la pobreza que genere esta crisis, en el otro.

Las cuentas incluyen además esa partida específica en varias consellerias recogida como «acciones públicas relativas a la covid» y que trata de dar cobertura a todo el gasto extraordinario derivado de la pandemia: en total, 230 millones de euros adicionales a los recursos previos de las diferentes conselleries también movilizados para el coronavirus.

Y para cubrir esos 230 millones hay reservados en el fondo de contingencia los 36 millones de euros procedentes de la recaudación de la ecotasa de este 2020. Cabe recordar que gran parte de la recaudación del año anterior que debían servir para proyectos medioambientales o turísticos ya se han redirigido durante este año a gastos por la pandemia.

Por lo que respecta al fondo de contingencia (el dinero reservado para imprevistos del Govern) aumenta en las cuentas del año que viene en 60 millones, pasando de 20 a 80, que incluyen esos 36 millones de la ecotasa, aunque en su caso sólo para gastos del covid, según explicó la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez. Los 44 millones restantes pueden utilizarse tanto para la pandemia, como para otros extra como sentencias adversas o catástrofes.

Pendientes de fondos europeos

Por conselleries, la que más sube es Salut, que recibe cinco millones más hasta llegar a los 40 para lo que son los servicios de la Conselleria en si, y 200 millones más en el IB-Salut hasta los 1.894 millones, que se traducen especialmente en la contratación de personal y en la adquisición de material de protección del virus.

Además, las cuentas crean una nueva Agencia de Salud Pública, un nuevo organismo que deberá desarrollarse por ley antes de marzo, y que tiene como objetivo la planificación de las políticas de salud y la prestación de los servicios de vigilancia, prevención y promoción de la salud. Se trata, en definitiva, de una estructura para reforzar el área de Salud ante el ingente trabajo por el virus.

También crece el presupuesto de organismos públicas con la vista en la pandemia como el Instituto de Investigación Sanitaria (Idisba) en 1’6 millones, hasta los 11’8 millones, o el centro de Emergencias, que debe desarrollar una aplicación en la gestión de incidentes, entre otros, proyectos relacionados con el coronavirus con casi 2 millones más.

En lo que se refiere a los efectos económicos de la crisis, se refuerza el Servicio de Ocupación (SOIB) con 8,4 millones más hasta los 95,4 millones para el año que viene. Sin contar el SOIB, la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo bajaría tres millones, si bien no tiene presupuestados los 20 millones que le transferirá el Gobierno de los fondos europeos previstos para inversión en turismo. Si bien no se prevé la celebración de ferias turísticas, Turismo reserva 4,73 millones a acciones destinadas a recuperar el flujo de turistas al archipiélago y para posicionar las islas como un destino seguro,

Presidencia, Cultura e Igualdad apenas crece con un presupuesto que queda en los 48,6 millones, lo mismo Administraciones Públicas que queda en 70 millones. Algo más suben Medio Ambiente y Territorio de los 144 a los 147, Agricultura de 44 a 49,5, Transición Energética y Sectores Productivos de 33,2 a 36,3, o Movilidad y Vivienda que sube más de10 millones al pasar de 168,4 a 178,8 millones de euros. Esta última debe contabilizar además 10 millones del convenio ferroviario.

La mayor parte de estas consellerias están pendientes además de la asignación del primer reparto de fondos europeos incluidos en las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez: 100 millones que deben ir a políticas medioambientales y de transición energética o 33 millones de políticas de vivienda. Tampoco están asignados los 100 millones del fondo europeo de recuperación, que probablemente acabarán siendo más, ya que son 14.000 millones que deben repartirse entre las comunidades en función de su caída del PIB y del aumento del paro, lo que toca beneficiar a Balears.

Precisamente, para gestionar todos esos fondos europeos, los presupuestos prevén la transformación del Centre Balears Europa como fundación pública para la ganar en agilidad y control.

Cs y el plus, las incógnitas

Las cuentas, que elevarán la deuda pública a los 9.318 millones de euros y que parten con un agujero de 60 millones al no haber tenido reflejo en las cuentas de Pedro Sánchez la previsión de que llegaran el año que viene esos 60 millones de euros del convenio de carreteras, deberán pasar su primera prueba de fuego el martes 17 con el debate de las enmiendas a la totalidad, después pasar el periodo de enmiendas y se aprobarían definitivamente el viernes 18 de diciembre. Si bien salvo sorpresas no tendrán ningún problema para ver luz verde, la incógnita este año está en cuál será su apoyo: Ciudadanos se ha abierto a apoyarlas, aunque lo condicionó a que se redujeran los altos cargos y a que no se subieran impuestos, condiciones que no se han dado. Además, la supresión del plus de 22.000 euros de residencia a los cargos fichados de la península por Podemos ha revuelto al partido morado contra sus socios y amenaza con tumbar el plus también para los cargos de Menorca y las Pitiüsas.