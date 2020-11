El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, se mostró ayer muy crítico con la Oficina de Anticorrupción que dirige Jaume Far. Este organismo ha remitido el caso de su directora general de Innovación a la comisión ética a raíz de que cobra el plus de residencia de 22.000 euros teniendo casa en Palma.

Yllanes aseguró durante un acto con Endesa que Nuria Riera «no ha cometido ninguna irregularidad y no pienso destituirla ni pedirle que dimita». Asimismo, el vicepresidente ha insistido en que «la Oficina Anticorrupción tiene su opinión y yo tengo la mía». «Creo que no se ha cometido ninguna irregularidad, ya que la directora general vive en Eivissa. En todo caso, será el Comité de Ética del Govern quien decidirá sobre esta cuestión, no la Oficina Anticorrupción», sentenció un Yllanes que, antes de ser vicepresidente, era juez y trabajaba con casos de corrupción.

No obstante, desde la oposición pidieron la inmediata dimisión de la directora general de Innovación. Es el caso de la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, que apuntó como «Anticorrupción la ha enviado al Comité de Ética». La popular Nuria Riera indicó que debe marcharse por cometer «un abuso con dinero público».