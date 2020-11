Los sindicatos integrantes de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Ponent, USAE, SIMEBAL, SATSE, UGT, CCOO, CSIF Y STEI, han solicitado la reprobación del gerente del hospital Son Espases (HUSE), Josep Pomar, tras conocerse que el hospìtal de referencia no realizaba una prueba PCR a todos los pacientes que accedían a sus instalaciones.

Tras publicarse el pasado domingo esta circunstancia en todos los medios que el HUSE no hacía PCR a todos los pacientes que ingresaban, el pasado lunes, y tras la reunión del comité de crisis del hospital Son Espases, el centro hospitalario cambió de criterio y decidió realizar PCR a todos los pacientes que ingresaban. Hasta entonces no se estaba realizando las pruebas PCR a todos los usuarios que acudían al mismo, siendo el único hospital de nuestra comunidad que había adoptado el cribado parcial para los pacientes que ingresaban, ya que aproximadamente al 30% de pacientes ingresados no se les realizaba, con lo cual se existía el riesgo, por mínimo que fuera, de incurrir en un sesgo diagnóstico de pacientes positivos asintomáticos. A esta junta de personal, le sorprende esta asimetría hospitalaria interautonómica con respecto a la realización del screaming diagnóstico de PCR.

Esta Junta de Personal desconoce si el IB-Salut ha dictado alguna directriz al respecto, pero no obstante critica duramente lo que considera una conducta imprudente y señala como responsable al gerente de HUSE, especialmente teniendo en cuenta que el resto de las

Gerencias hospitalarias sí que la realizaban a todos los ingresos fuera cual fuera la patología que lo requiriera.

"Esta decisión supone una merma importante en la responsabilidad que tiene la administración de garantizar y minimizar los riesgos para la salud de los profesionales que desempeñan su trabajo en este centro, así como la de los propios usuarios. Esta Junta, tras seis meses de pandemia, no puede pasarla por alto, ya que el gerente no ha aplicado esta medida de carácter preventivo, tal como han hecho todos los gerentes hospitalarios. Por ello los miembros de la Junta de Personal, por unanimidad, hemos remitido un escrito reprobando al

Gerente y cuestionando su idoneidad para seguir en el cargo, al Ib-Salut y a la Consellería,”, explican los miembros de la junta de personal.