El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, se ha mostrado hoy crítico con la Oficina Anticorrupción, que ha remitido el caso de su directora general de Innovación a la comisión ética a raíz de que cobra el plus de residencia de 22.000 euros teniendo casa en Palma. Yllanes ha asegurado que “no ha cometido ninguna irregularidad y no pienso destituirla ni pedirle que dimita”. Asimismo, el vicepresidente ha insistido en que “la Oficina Anticorrupción tiene su opinión, pero yo creo que no se ha cometido ninguna irregularidad, ya que la directora general (Núria Riera) vive en Eivissa”.

A todo esto, la retirada del plus de residencia para los cargos de fuera de la Península y mantenerlo para los de las otras islas está provocando una seria tensión en el Pacto de Izquierdas. Mientras Podemos defiende retirarlo para todos o, en todo caso, reducirlo y que se justifique, la presidenta Armengol defendió la postura contraria, la de su Govern que han incluido en los presupuestos: que solo lo cobren los “cargos de Menorca, Eivissa y Formentera para que tengan las mismas oportunidades que los de Mallorca de participar en la política autonómica”. Podemos, en boca de su portavoz parlamentario, Alejandro López, ha admitido hoy que se mantienen en su postura de no apoyar este artículo de los presupuestos si solo mantienen el plus para los de Balears o no se rebaja a 12.000 euros y se justifica el gasto. López indicó con están negociando esta cuestión con PSOE y Més.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, en la misma línea de Podemos y según refleja el informe de la Oficina Anticorrupción ha anunciado también hoy que presentarán una enmienda a los presupuestos para que el plus de 22.000 euros se reduzca y se justifique. Guasp exigió el cese inmediato de la directora general de Innovación y recordó que “22.000 euros es el suelo medio que cobran muchos ciudadanos de Balears y ellos lo tienen como complemento de residencia”.