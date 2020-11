El Govern dejará de pagar a partir del año que viene el plus de residencia de 22.000 euros a los altos cargos fichados de fuera de Balears. Casi un año después de que saltara la polémica por el cobro del complemento pensado para menorquines e ibicencos por parte de seis políticos de la península nombrados por Podemos, el ejecutivo autonómico rectifica y lo volverá a pagar exclusivamente a aquellos procedentes de Menorca o las Pitiüsas.

Sin pompa alguna y a preguntas de los medios, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, anunció ayer el final de una polémica que marcó la aprobación de los últimos presupuestos para 2020. «En la redacción de los presupuestos se incluye un plus de 22.000 euros para los que tienen su residencia en las otras islas, que no son la sede del Govern», respondió la consellera Sánchez al ser preguntada por la continuidad del polémico complemento.

Tal y como desveló este diario a finales del año pasado, seis altos cargos y asesores de Podemos recolocados desde otras comunidades, donde se habían quedado sin cargo, percibían el complemento salarial pensado para aquellos cargos de Menorca y las Pitiüsas obligados a alquilar una vivienda en Mallorca para el ejercicio de su cargo, por mantener sobre el papel su residencia en la península. Se trataba de la directora general de Soberanía Alimentaria, la asturiana Paula Valero; el director general de Consumo, el catalán Félix Alonso; el director general de Energía, el vasco Aitor Urresti; el jefe de gabinete de la conselleria de Agricultura, el palentino Fernando Fernández, y los asesores Diana Alonso, natural de Canarias, y Fernando Navarro, de Sevilla.

La polémica puso el foco sobre Podemos, que tras defenderlo inicialmente acabó anunciando que renunciaría al plus. No obstante, tras aliarse Ciudadanos, Més, Més per Menorca y El Pi para restringirlo a cargos menorquines y pitüsos, PSOE, Podemos y Vox salvaron el plus, en una alianza insólita en el Parlament.

De la Concha seguirá cobrando

Ahora, tras el anuncio de la consellera de Hacienda, el plus sólo lo cobrarán aquellos procedentes de las otras islas, como son la consellera ibicenca Pilar Costa o los menorquines Marc Pons y la podemita Mae de la Concha.

Esta modificiación había sido reclamada por Ciudadanos. De hecho, este cambio se interpreta como un gesto más del Govern hacia el partido naranja de cara a conseguir su apoyo a los presupuestos de la comunidad. Precisamente, el partido de Inés Arrimadas en las islas volvió a defender el cambio la semana pasada en una propuesta de resolución, aunque acabó siendo rechazada.

Anticorrupción propuso eliminar el complemento

La Oficina Anticorrupción dirigida por Jaume Far propuso en un informe dirigido a la Comisión de Hacienda el pasado mes de febrero una modificación del plus que pasaba por eliminar el suplemento y que solo se abone a los cargos en función de los gastos que se justifiquen mediante facturas de viajes, estancias y el coste que les supone su residencia en Mallorca.