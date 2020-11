La supresión del plus de residencia de 22.000 euros sólo a los altos cargos fichados de la península no ha gustado nada a Podemos. El partido morado no acepta la modificación, que sólo afecta ahora a cinco cargos suyos, y reclama quitar el complemento para todos los miembros del Govern, incluidos aquellos de Menorca y de Ibiza, para quien por ahora se mantendría. Desde el partido, amenazan con votar a favor de la supresióndel plus a todos los cargos si no se alcanza antes un acuerdo con PSOE y Més.

Casi un año después de que saltara la polémica por el cobro del complemento pensado para menorquines e ibicencos por parte de seis políticos de la península nombrados por Podemos, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, anunció ayer que el Govern rectifica en sus cuentas para 2021 y lo volverá a pagar exclusivamente a aquellos procedentes de Menorca o las Pitiüsas.

La medida, que se interpreta como un gesto del Govern a Ciudadanos, quien había venido reivindicando el cambio, para ampliar el apoyo a sus cuentas, no es compartida por Podemos. Según fuentes del partido, así se lo hicieron saber ayer el vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera y secretaria general de la formación en las islas Mae de la Concha, a sus socios de Govern.

Sin acuerdo en el Pacto

Según explican desde la formación, no están de acuerdo en que se mantenga el complemento para cargos procedentes de Menorca y las Pitiüsas y reclaman “suprimirlo para todo el mundo”. Como alternativa, Podemos plantea seguir la propuesta de la Oficina Anticorrupción y rebajarlo a la mitad y obligar a justificar todos los gastos. Sin embargo, por ahora no hay acuerdo entre los tres socios de Govern respecto al plus.

Si no hay un acuerdo, Podemos amenaza hoy con votar en contra del artículo 16 de los presupuestos donde se regula el complemento, con el objetivo de suprimir el complemento para todos los cargos, incluido para su secretaria general, Mae de la Concha, con residencia en Menorca.