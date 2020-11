Boulevard | La covid mata a más mayores de 90 que menores de 70

Tal vez nos acusen de haber elegido un tope demasiado bajo. ¿A cuántos menores de cuarenta años ha matado la covid en Balears? A dos varones (dos centenares por otras causas). Ninguna mujer por debajo de esa edad se ha visto fatalmente afectada. Pueden imaginar que la cifra de fallecimientos se incrementa con los años, pero tal vez no con la frecuencia de quienes predican un coronavirus de igual gravedad para jóvenes y mayores.

Por debajo de cincuenta años han fallecido nueve personas con coronavirus en Balears (cuatrocientas por otras causas). Y para todas las edades hasta los sesenta años, la cifra se eleva a 23 (un millar por otras causas). ¿Se relativiza aquí la incidencia mortal de la pandemia en Mallorca? En ningún caso. La covid ha supuesto una carnicería, superior incluso a la espeluznante media española. Ajustar las edades es fundamental para analizar el fenómeno, y se llega así al descubrimiento de que los 55 fallecidos menores de setenta años (tres millares por otras causas) se hallan por debajo de los 81 nonagenarios que han sucumbido al virus (cerca de dos millares por otras causas), con un pico en el centenar muy largo de octogenarios. Y que cada residencia de ancianos cargue con su culpa.

Pienso en estos datos el sábado 24 de octubre a las 21 horas y siguientes, frente a un local en primera línea del Port d’Alcúdia con la música a toda volumen, ninguna mascarilla entre los jóvenes clientes que bailan junto a las mesas donde consumen. Juegan al límite, no me atrevo a condenarlos. El toque de quedarse en casa ajena se ha complicado. Se acabaron las huidas de madrugada con una mala excusa, has de decidir a medianoche si desapareces o permaneces para la eternidad. El sexo con los demás se está poniendo imposible.

Patricia Gómez exigirá seguir llevando mascarilla en sus comparecencias públicas después del coronavirus. Mientras tanto, su Govern le declara la guerra a la Oficina Anticorrupción, por atreverse a investigar los contratos sanitarios de la pandemia «sin habilitación legal suficiente». La Abogacía de la comunidad se dirige a Jaume Far con mayor dureza que Francina Armengol a Biel Company.

El escrito del Govern contra Anticorrupción es una descalificación en cadena. Denuncia la «nulidad del procedimiento por no haber respetado las garantías», acusa a Far de que su informe «está viciado de anulabilidad» por «asumir competencias que no le corresponden», exige «el archivo sin mas trámites». Menos mal que al anticorruptos no se le ha ocurrido investigar las juergas nocturnas de la presidenta.

Frente a la habilidad del fiscal Tomeu Barceló para escurrir el bulto, una sentencia diáfana de la Audiencia de este mismo año acusa al IMAS (sí, el mismo de las residencias) de «negligencia en la gestión de los seguimientos a estas dos menores». Y a otras muchas.

En la foto de Guillem Bosch que hoy nos ilustra, se cumple el décimo aniversario del saludo de Xi Jinping desde el castillo de Bellver, en compañía de la entonces alcaldesa Aina Calvo y de la concejala Nanda Ramon. El hombre más poderoso del planeta era entonces solo un prometedor vicepresidente de China, pero ya arrastraba un séquito de doscientas personas. Se alojó lógicamente en el hotel Valparaíso de sus compatriotas, y mantuvo una reunión con Trinidad Jiménez, por entonces ministra de Exteriores. Ya solo nos falta recibir a Trump.

Reflexión dominical farmacológica: “En los laboratorios también se practica la delinciencia”.