Xavier Pericay abandona Ciudadanos. El que fuera fundador y líder de la formación naranja en Baleares ha anunciado este sábado que sale definitivamente del partido. "Os comunico que a día de hoy 31 de octubre de 2020 he decidido darme de baja del partido", ha escrito Pericay en su cuenta de Twitter.

Así, el filólogo y escritor catalán se desvincula totalmente de Ciudadanos, aunque ya hace más de un año que dejó sus cargos. Fue en julio de 2019 cuando Pericay anunció que dimitía como responsable del Área de Educación de Ciudadanos y portavoz en el Parlament balear, achacando su marcha a "cuestiones de funcionamiento interno" del partido y "no tanto a la estrategia y a la política de pactos". Cabe recordar que en aquel momento Ciudadanos barajaba negociar con Pedro Sánchez un pacto de legislatura y Pericay se posicionaba en contra.

Y el escenario político en las islas no era mejor. Pericay había perdido las primarias en marzo de 2019 ante el antiguo secretario de la Agrupación de Palma, quien se impuso por 19 puntos. "Desde que hubo las primarias en Baleares me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política", declaró. "Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mis negocios que es escribir", subrayó en ese momento Pericay, quien mostró una "satisfacción personal" con el trabajo realizado.

Autor de varias obras como 'La terminal del goig', 'L'altra cara de la llengua', 'Tiempo de editores: Historia de la edición en España' o 'Progresa adecuadamente: educación y lengua en la Cataluña del siglo XXI', Pericay ha ostentado el liderato de Ciudadanos en Baleares, la portavocía en el Parlament de les Illes Balears, además de dirigir el Área de Educación de Cs. Ahora, abandona definitivamente la formación naranja después de cinco años.