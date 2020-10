Un grupo de unas 25 personas, clientes en Mallorca de la clínica dental Dentix, que ha entrado en concurso de acreedores, se ha manifestado esta tarde en Palma para exigir una solución inmediata a sus problemas, ya que muchos de ellos siguen pagando el préstamo que solicitaron, pero no se les ha realizado el tratamiento que acordaron.

La concentración se ha celebrado esta tarde en la plaza de España, en Palma, y ha contado con la presencia de perjudicados y de sus familiares, que están intentando aclarar la situación, para intentar que se les realicen los tratamientos o recuperen el dinero que pagaron.

Sin embargo, cada día se muestran más pesimistas y se quejan de que la compañía dental no les está ofreciendo una solución, y ni siquiera se les está informando, pese a que las clínicas de Palma continúan abiertas y recibiendo a pacientes. Algunos de estos perjudicados han denunciado que se les está citando, pero cuando acuden a las clínicas no les atienden o se les anula la cita poco antes de la hora prevista.

Todos coinciden en que no tienen medios económicos para acudir a otro dentista y se quejan de que, debido a que muchos tratamientos aún no se han terminado, temen que tendrán que pagar dos veces para que les solucionen los problemas que arrastran en la dentadura. Algunos de estos perjudicados se encuentran sin trabajo, y por tanto con pocos ingresos, por lo que no tienen dinero para contratar a un abogado para que demande a Dentix, aunque creen que será la única solución posible para intentar recuperar el dinero que pagaron por un tratamiento que no han recibido.