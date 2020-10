«Hay un uso inadecuado de la mascarilla y es básico para protegernos»

«Ves habitualmente a personas con la mascarilla bajada, o manipulándola de manera inadecuada. Y es importante que lo hagamos bien para evitar contagios, juntamente con la distancia, una frecuente higiene de manos y toser dentro del codo», subrayó esta especialista. Y recordó que todos esos complementos, aplicados de manera conjunta, son el remedio más eficaz que existe para mantener al virus a raya.

«Hay que tener en cuenta las particularidades de cada tipo de mascarilla. Como las quirúrgicas desechables, que solo tienen una duración de cuatro horas de uso. O las higiénicas que hay que lavar. Pero también es importante manipularlas bien. No podemos tocarlas por fuera porque podemos contaminarnos. Y si lo hacemos tenemos que lavarnos las manos», aconsejó Hidalgo.

«Hay cosas que parecen obvias, pero es necesario recordar que no podemos quitarnos la mascarilla para hablar o para toser, lo que llama mantener una higiene respiratoria. Si no lo hacemos bien, no van a cumplir con su función», manifestó.

Asimismo, sugirió a los ciudadanos que adquieran los cubrebocas en «establecimientos serios», y que se fijen en el etiquetado para asegurarse de que «cumplen con la normativa europea».

También Antoni Real, presidente del colegio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Balears, considera que no siempre este complemento se usa debidamente. «Podríamos mejorar mucho su uso. Es habitual ver por la calle a personas que no se tapan la nariz o que la manipulan mucho. Y en parte de las higiénicas ves muchos colores y poca utilidad», sentenció.