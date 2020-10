Cuando las mascarillas se convirtieron en un elemento de uso obligatorio el mercado se llenó de unidades de dudosa procedencia, calidad y eficacia al calor de una demanda disparada. Hubo manga ancha porque era un momento de escasez y precios altos; con el tiempo el producto se hizo más asequible, pero su comercialización ha seguido generando problemas.

También en Balears, donde el Govern ha retirado del mercado más de dos millones de mascarillas desde mayo por diversas irregularidades que incluyen defectos en el etiquetado, ausencia de instrucciones de uso o dudas sobre su procedencia. En total, los inspectores de la dirección general de Consum han realizado 453 actuaciones en diversos puntos de venta -desde establecimientos pequeños hasta grandes superficies- en las que se han inmovilizado 2.373.000 unidades. Son datos actualizados hasta el pasado 30 de septiembre.

«Hemos intervenido sobre todo en grandes superficies y en puntos de distribución del polígono de Son Castelló. Solo en un supermercado retiramos cien mil mascarillas, aunque también se ha intervenido en tiendas pequeñas», subrayó Félix Alonso, director general de Consum.

El nivel de incumplimiento es muy elevado: un 82% de los puntos de venta inspeccionados (372) terminó con la retirada de cubrebocas. También ha habido requisas virtuales en 26 de las noventa páginas web analizadas.

Los incumplimientos más comunes tienen que ver con el etiquetado. En algunos casos por la ausencia del mismo. Y en otros por estar redactado en un idioma no oficial, por no establecer su procedencia o por no fijar con claridad de qué tipo de mascarilla se trata y cuáles son sus instrucciones de uso.

«El producto requisado del que no se puede establecer su procedencia o que no puede ser regularizado es destruido. Otras se devuelven a la fábrica de origen y una parte incluso puede volver a ponerse en el mercado si aportan la documentación que se requiere», explica Alonso.

Las actas de inspección que se resuelven con la inmovilización de cubrebocas son exhaustivas. Únicamente se ocupan del etiquetado, sin entrar a analizar la eficacia sanitaria del producto. Y en ocho de cada diez detectan irregularidades. Es frecuente que al vendedor también se le reclame que presente las facturas de la compra en un plazo de diez días para determinar la trazabilidad de las mascarillas.

Inspección compartida

La labor inspectora está repartida entre diferentes departamentos. Consum actúa sobre el tipo de mascarillas FFP2 y sobre las higiénicas de tela, la tipología «más problemática» porque en muchos casos prima el diseño sobre su teórico cometido, proteger al usuario contra el coronavirus.

Las quirúrgicas, las más comunes y recomendadas, se controlan desde la dirección general de Farmacia.Durante su labor inspectora la dirección general de Consum ha dirigido uno de sus focos sobre el polígono de Son Castelló, punto de referencia de distribución en la isla de productos procedentes del mercado asiático.

Una quincena de almacenes de venta al por mayor se concentran en solo  metros de la calle Gremi de Sabaters. Todos se dedican a la venta de ropa, complementos, bisutería y, ahora también, a la de mascarillas.

Dominan las higiénicas reutilizables, la mayoría de tela, aunque también se venden quirúrgicas. Una visita a varios de estos establecimientos sirve para comprobar numerosas irregularidades en los etiquetados, en caso de haberlos.

Supone un desafío ver algún paquete con los correspondientes certificados UNE, CE y de la Agencia Española del Medicamento. A menudo las instrucciones de uso solo están redactadas en chino, y algunas partidas de mascarillas de tela a la venta se describen como de «uso genérico», sin hacer más especificaciones.

Los precios varían en función de la cantidad de mercancía que adquiera el minorista o de si se pacta una compraventa sin IVA (es un terreno abonado para el fraude). Son, en cualquier caso, más asequibles que en la mayoría de establecimientos de Palma.

En una de las naves se venden cajas de cincuenta quirúrgicas por 10 euros (20 céntimos la unidad). Los precios son muy variables con las higiénicas, como su eficacia.