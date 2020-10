La nueva relación entre el PSOE de Francina Armengol y Ciudadanos en Baleares incomoda a Més. Los socios de la presidenta quedaron ayer en alerta ante el apoyo del partido naranja al techo de gasto de los próximos presupuestos, el primer paso para la aprobación de las cuentas del Govern. "No permitiremos concesiones en políticas de izquierdas y de país", avisan ya los ecosoberanistas a los socialistas, que recuerdan: "Més, Més per Menorca y Gent per Formentera suman más que Ciudadanos".

Ciudadanos hizo un nuevo acercamiento ayer a los socialistas apoyando el techo de gasto que permitirá gastar al Govern 342 millones más el año que viene. Los naranjas defendieron que se trata de "un voto de confianza" por "el contexto excepcional" y condicionaron su apoyo final a las cuentas a que "se vea reflejado el plan de reactivación", un compromiso que asumió ayer, tal y como había hecho ya la presidenta Armengol en el debate de política general, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez.

1 No permetrà concessions en polítiques d’esquerres i de país.



2 Els suports a l’esquerra: 7 diputats sumen més que 5 (C’s). @MESperMallorca ,@gentxformentera @MesperMenorca. I cada un dels partits és sobirà, però són acords amb MÉS per Menorca i Gent per Formentera el que volem — Josep Ferrà (@JosepFerra) 28 de octubre de 2020

Si bien es sólo el primer paso en las aprobación de los presupuestos, representa un gesto significativo. "Ante el apoyo de Ciudadanos, el partido de José Ramón Bauzá, a los presupuestos, y los guiños del PSOE, sólo recordar que Més también existe en el Govern", ha abierto hoy un hilo de Twitter el portavoz de los ecosoberanistas y mano derecha de Antoni Noguera, Josep Ferrà, en el que ha acabado avisando que "no permitiremos concesiones en políticas de izquierdas y de país".

"Esta maniobra ya fue un fracaso"

"Los apoyos a la izquierda, siete diputados", contabilizando los cuatro de Més, los dos de Més per Menorca y la diputada de Formentera, "suman más que los cinco de Ciudadanos", ha recordado Ferrà: "Cada partido es soberano, pero lo que nosotros queremos son acuerdos con Més per Menorca y Gent per Formentera". "Esta maniobra del PSOE con Ciudadanos con el decreto de medidas urgentes de reactivación económicas fue un fracaso", ha apuntado el ecosoberanista, contraponiendo que en el decreto Mir de protección del territorio "giramos en busca de consensos con los socios preferentes: Més per Menorca y Gent per Formentera y la cosa fue de forma distinta".

"En políticas de país y reivindicaciones hacia Madrid, personalmente, prefiero un pelo de El Pi que toda la cabellera de Bauzá y de su partido", ha añadido también el portavoz de Més. "Si el apoyo de Ciudadanos implica alguna de estas renuncias, mal iremos", avisa en este sentido Més, que, no obstante avisa que, "si por el contrario el apoyo de Ciudadanos implica políticas que suman y no restan al pacto ni erosionan la relación con los socios preferentes, las estudiaremos con todos los socios de izquierdas".