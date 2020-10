El fiscal superior, Bartomeu Barceló, presenta en el Parlament la memoria del ministerio fiscal y apunta que el archivo de los casos de menores se debe a que se ha constatado que no existe una red de prostitución: “son casos muy graves pero aislados”

La Fiscalía de Balears ha decidido archivar las diligencias abiertas de oficio por el propio Ministerio Fiscal sobre el escándalo de la explotación sexual de menores tutelados por el Consell de Mallorca. El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, lo ha anunciado hoy durante la presentación de la Fiscalía en el Parlament. Barceló ha explicado que “en las investigación exhaustiva que se ha llevado a cabo se ha constatado de que no existe ninguna red organizada de prostitución de menores”. Barceló ha añadido que “se trata de casos muy graves, pero son aislados”.

El fiscal Barceló ha explicado también que se trata de delitos muy difíciles de investigar al “desarrollarse en lugares cerrados y que la mayoría de menores se dedican a esta actividad a cambio de obtener regalos que no podrían sufragar”. Ha apuntado que esta problemática no solo se da con los menores tutelados, si no también con menores que están en el ámbito de las familias. Por este motivo están trabajando con Policía Nacional y Guardia Civil para hacer frente a esta lacra.

Sobre la memoria de la Fiscalía respecto al 2019, el fiscal superior ha explicado que las diligencias abiertas por su departamento el pasado año han descendido un 13% con respecto a 2018. En concreto, en 2019 se abrieron 44.536 diligencias previas y en 2018 un total de 51.413. De las incoadas en 2019 tan solo llegaron a juicio 7.378, las 21.292 restantes fueron archivadas. En cuento a los delitos, según la memoria de la Fiscalía, apunta que los robos y hurtos son los más comunes, con unos 2.900 producidos el pasado año. Ello supone un descenso del 7%.

Se contabilizaron 380 agresiones sexuales, 420 casos de abusos sexuales, 31 de acoso sexual y 33 de exhibicionismo o provocación. Por lo que hace referencia a menores, la Fiscalía abrió diligencias por 117 delitos de abusos sexuales contra menores de edad y 26 agresiones sexuales a menores. También se produjeron en Balears 1.771 casos de estafa y 400 por tráfico de drogas.