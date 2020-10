El Pi exigió ayer a Francina Armengol la garantía de que el Gobierno de Pedro Sánchez destinará a Balears todos los fondos que necesite para reconstruir la economía de las islas. «Quiero que se comprometa ante esta cámara que exigirá en Madrid lo que nos toca, y que además lo conseguirá. No queremos que nos tomen más el pelo», apeló la portavoz del partido regionalista, Lina Pons. Y pidió a todos los partidos del Parlament con representación en el Congreso de los Diputados que «rompan la disciplina de voto si fuese necesario». «Nos pasa un tsuami por encima, no permita que nos ahoguemos», añadió.

Pons se ofreció para «acompañar» a Armengol en sus reivindicaciones en Madrid. «¿Cómo tenemos que convencerle? ¿Hay que hacer un croquis al señor Sánchez, pasearlo por la cola de Caputxins o qué hay que hacer para que entienda que la situación es desesperada? ¿Hay que hacer una tractorada, una manifestación...?», ironizó la portavoz de El Pi.

Pons puso el acento en la economía -vamos por cualquier calle y vemos muchos negocios en liquidación o a punto de cerrar-, y dejó claro que «la recuperación pasa por recuperar el turismo». Y se preguntó: «¿Podemos diversificar cuando está parada la economía?».

La portavoz regionalista denunció «una atención primaria que no atiende a pacientes que no son covid», y expresó su preocupación por las personas internadas en residencias. Asimismo, pidió que, al tiempo que se trata de poner bajo control la crisis sanitaria, «el Govern debe llegar a donde no llega el Estado».

Armengol defendió que la atención primaria funciona razonablemente bien en el actual contexto, y alegó que la temporada turística empezó a decaer por decisiones de otros países. «Ahora estamos en 130 positivos por 100.000 habitantes, pero Reino Unido nos cerró estando con ocho contagios por cien mil. ¿Es culpa del Govern balear? No. Son decisiones de países».