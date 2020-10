Relacionadas Podemos pide a Armengol que convenza a Sánchez de limitar el precio de los alquileres

El líder del PP balear, Biel Company, ha atacado con dureza esta mañana en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol, criticando su gestión de la pandemia y afirmando que Balears ha llegado a esta crisis en peores condiciones por los años previos del Ejecutivo de izquierdas. “No todo es culpa del coronavirus”, ha afirmado Company en respuesta al discurso de Armengol de ayer durante la apertura del debate sobre política general.

En este sentido, frente a la promesa de Armengol de inversiones para diversificar la economía, Company ha afirmado que en la pasada legislatura el Govern del Pacto no hizo nada “para avanzar en diversificación económica”, de tal manera que Balears ha entrado en la crisis por el coronavirus “más débil que otras comunidades autónomas”.

Company ha acusado a Armengol de hacer política de “eslóganes y decorados” y no contar en serio con el PP. En este sentido, le ha planteado una serie de medidas como condiciones para que los populares apoyen los presupuestos del Govern para el próximo año, en línea con las que ha estado poniendo sobre la mesa en los últimos meses. Entre ellas, ha incluido una reducción del Govern en conselleries y altos cargos del “30 por ciento de acuerdo con la caída del PIB”, el pago de una paga extraordinaria al personal sanitario, la creación de una comisión con todos los grupos parlamentarios para el reparto de fondos estatales y europeos y que los presupuestos no contemplen ninguna subida de impuestos, así como la inclusión de partidas extraordinarias para autónomos y pimes y una partida de 25 millones para ayudar a los jóvenes a la compra de vivienda.

La exposición de Company se ha caracterizado por ataques directos con duras palabras a Armengol, a quien ha acusado de “mentir” en varias cuestiones y de no ser cierta su apuesta por el diálogo en lo que se refiere al PP. “Unidad sí, sumisión no”, ha dicho a la presidenta tras descalificar tanto su gestión como a ella, reiterando que no entiende los problemas de los empresarios ya que lleva “desde el siglo pasado” viviendo de la política..

“Goebbels parece un angelito frente a usted” ha espetado a la presidenta a la que ha acusado de “pegar un tiro a la economía y llevarla a urgencias” en el pasado y después culpar al PP, ante las críticas de la jefa del Ejecutivo por los recortes que impulsaron los populares como respuesta a la crisis económica de 2008, contraponiéndola a la apuesta por los servicios públicos de su Govern.

La presidenta no ha callado ante estos ataques. “Ha venido a este debate a decir que no a todo, a criticar de forma barriobajera y no aportar nada”, ha replicado a Company a quien ha emplazado a “hacer una reflexión antes de dar consejos” recordando la gestión del Govern de José Ramón Bauzá , del que Company fue conselller, y sus recortes en sanidad y educación entre otros ámbitos.

Armengol ha insistido en que en lo que se refiere a la gestión de la pandemia se esta “tumbando la curva” de contagios en las islas y ha insistido en la defensa de las medidas de su Govern “de forma anticipada” desde que estalló la crisis del coronavirus, unas “medidas que se ha demostrado que son efectivas”.

Junto a ello, y ante las afirmaciones de Company de que la gestión en la pasada legislatura ha dejado a Balears en peores condiciones para afrontar la actual crisis, Armengol ha defendido justo lo contrario resaltando el aumento de los presupuestos del Govern en sanidad, educación y servicios sociales y la contratación de 4.000 personas más en la administración autonómica, mientras que el Ejecutivo del PP “echó a la calle a 1.300” trabajadores de estos ámbitos.

Armengol ha insistido en que el PP recortó “todo lo público” en la anterior crisis mientras que el Govern del Pacto aumentará el techo de gasto en los presupuestos del próximo año un 7,8 por ciento para lograr las “mismas oportunidades” de todos y “reforzar los servicios públicos”.

Junto a ello, ha incidido en el rechazo del PP a sumarse al pacto de reactivación económica con agentes sociales y económicos, instituciones y partidos como El Pi o Ciudadanos, y ha vuelto a invitar a los populares a integrarse en este pacto, sin encontrar una respuesta positiva de Company.