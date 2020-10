Tres de cada cuatro aspirantes a cursar el máster de Formación del Profesorado han quedado excluidos este año, que ha registrado el doble de demanda que cursos anteriores (el año pasado hubo 528 solicitudes y éste han sido 1.230). La Universitat oferta 270 plazas, con lo que 960 personas no han logrado entrar.

Este máster sustituye al antiguo CAP, y es un requisito obligatorio para poder dar clases en Educación Secundaria (excepto este año, que debido a la gran necesidad de personal docente que supone la pandemia el ministerio de Educación permite ser profesor sin tener este título).

Los sindicatos STEI, ANPE y UOB han reclamado a la Universitat y a la conselleria de Educación que aumenten las plazas, pero desde la UIB se ha explicado que no es un proceso tan fácil ya que para poder hacerlo debería incrementarse el número de plazas en los centros educativos para que estos estudiantes hagan las prácticas (cada estudiante debe tener un profesor en el instituto que le haga de tutor). La conselleria de Educación se encarga de sacar cada año esta convocatoria. Además, en el caso de que se lograran más plazas para las prácticas la Conferencia de Política Universitaria debería aprobar el incremento de oferta en el máster, algo que no tendría lugar hasta mayo o junio del año que viene.

Los sindicatos reclaman ese aumento de plazas y recuerdan además que el máster incluía la obligada capacitación en lengua catalana y que los excluidos que recurran a universidades privadas para cursarlo a distancia, además de asumir el coste económico extra que supone un centro privado, deberán realizar el seminario de lenguaje específico a través del Pla de Formació Lingüística i Cultural del Professorat (FOLC), que imparte también la UIB, al margen del máster.

El STEI ha recordado que hay mucho interés en cursar este máster , algo que han demostrado las elevadas cifras de demanda, ante la próxima apertura de la convocatoria de interinidades, las ofertas de oposiciones a cuerpos docentes o la opción de hacer trabajo en un centro concertado o privado (que han abierto bolsas de trabajo debido a la necesidad de personal).

UOB denuncia que la falta de sitio en el máster "no hace más que agravar el problema, ya endémico, para cubrir plazas docentes de algunas especialidades de Secundaria y FP". El sindicato asegura que ahora ya hay listas de algunas especialidades vacías y que la conselleria ya ofrece plazas por el procedimiento urgente sin tener que acreditar haber cursado éste máster o el antiguo CAP. UOB reclama además la revisión de las titulaciones que dan acceso directo a las diferentes especializaciones del máster, eliminando incongruencias como por ejemplo que algunas titulaciones están validadas para impartir determinadas materias de Secundaria pero no dan acceso a la especialización correspondiente, o que en otras especializaciones se admitan ingenierías técnicas, pero no ingenierías.

ANPE recuerda que el segundo plazo de inscripción se inicia el 23 de octubre y reclama intentar que puedan acceder al máster la mayor parte de los nuevos contratados este último mes: "Se han añadido más de 1.700 nuevos sustitutos en tan solo cuatro semanas", asegura el sindicato, por las sustituciones del personal de riesgo y el número habitual de bajas, y por ello ANPE ve necesario ofrecer la formación adecuada "para obtener una educación de calidad". La entidad sindical cree que estos "nuevos incorporados agradecerían el esfuerzo" ya que "podría eliminar esta causa de exclusión de las islas de interinos y asegurarse una posición de mayor estabilidad laboral para ejercer su actividad laboral en el futuro".

Hasta el curso pasado, el máster ofrecía 250 plazas. El año pasado se aumentaron a 270: 20 en Menorca, 20 en Eivissa y el resto en Mallorca. Las plazas se distribuyen en tres itinerarios diferentes según la titulación de los graduados que quieren cursarlo y cada itinerario tiene su nota de corte propia en función de las plazas existentes y la demanda registrada.