Juan Gérvas: «Han muerto más ancianos en los asilos que fuera de ellos»

¿Qué le parece la gestión que está haciendo este país de la pandemia?

Muy mal porque hemos tenido muchísimos muertos y hemos destrozado la economía y seguimos haciendo más de lo mismo.

¿Quién lo ha hecho mejor?

El estado indio de Kerala. O Uruguay, por poner un ejemplo más cercano, donde han tenido 15 muertes por millón de habitantes frente a las 714 de este país. ¡Y sin confinamientos obligatorios! O Japón, que pese a tener la población más envejecida del mundo solo ha registrado 13 fallecimientos por millón. ¡En el mundo solo nos podemos comparar con Perú!

¿Cómo lo han hecho?

Evitando las aglomeraciones de personas y los hacinamientos de la población más pobre así como los lu gares mal ventilados. Han aplicado a rajatabla la máxima de que donde entra el sol y el aire, no entra el médico.

¿Qué se ha hecho mal aquí?

En primer lugar, ha habido una total falta de transparencia. No sabemos lo que se ha hecho porque no se han publicado los informes y las recomendaciones de los epidemiólogos. Tampoco ha existido una política de comunicación, que debería haber sido más clara y sencilla. Habría que haber comunicado lo que sabíamos y lo que ignorábamos y haber aceptado las criticas. Al contrario, están vendiendo su ignorancia sin compartirla. Se está insistiendo en lo que ya hemos hecho con unos resultados nefastos.

¿Qué se debería hacer?

Copiar la vacuna social de Portugal, país que ha tenido una quinta parte de nuestras muertes.

¿Vacuna social?

Sí. Regularizar a todos los inmigrantes y ofrecerles asistencia, porque en estos casos no conviene tener a la gente hacinada y sin seguridad social. Ofrecer un alojamiento digno a los temporeros para evitar brotes. Y evitar confinar a familias numerosas y pobres en sus pequeñas casas porque así se contagiarán todos. No puedes evitar con vigilancia policial que una persona que necesita salir a trabajar para poder comer lo haga. Dale los medios y los recursos para que no salga.

¿Qué opina de la vacuna que nos librará de esta pesadilla?

Que las expectativas creadas con la vacuna son falsas. Son un mal apaño como la vacuna de la gripe, no va a solucionar el problema.

Es conocida su oposición a la vacuna de la gripe. ¿Qué piensa entonces de que nos digan que debemos vacunarnos masivamente para que puedan discriminar los casos de covid de los de la gripe?

Que los síntomas del covid son inespecíficos. Puede ser cualquier cosa, desde una mancha en los dedos de los pies a una tos persistente. Vacunando de la gripe no desaparecerá la covid. Nos dicen que esta vacuna evita el 50% de las gripes, pero nos ofrecen el término relativo.

¿...?

Sí, te lo explicaré. De cien personas sin vacunar, dos acaban desarrollando la gripe. Si les vacunan a todas ellas, en vez de dos la cogerá una. Y nos dicen que evita el 50% de las gripes. ¿Qué pasaría si nos dijeran que cien vacunas de la gripe evitan tan solo un contagio?

¿No la recomienda ni para los colectivos de riesgo?

La gente que se vacuna lo hace para evitar las complicaciones de la gripe, porque este fármaco no tiene efecto rebaño. Además, en estos momentos en los que poder ver a tu médico de cabecera o a tu enfermera es una auténtica odisea pese a que estés vomitando sangre, nos quieren reunir a todos para vacunarnos.

¿Qué opina del trato dado a la población infanti?

Que en España ha sido criminal y además han cerrado los parques infantiles, una crueldad innecesaria. Dinamarca abrió sus colegios en abril y no ha tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque ha triplicado el número de profesores, sus clases tenían un máximo de diez alumnos sin distancias de seguridad ni «mordazas» y con un baño individual. Y toda la actividad fisica se ha hecho al aire libre, incluso con nieve.

¿Y aquí?

Solo tienes que ver qué está pasando con la vuelta al cole. No han hecho lo que deberían y eso que han tenido meses para prepararse. Está claro que los niños deben estar en los parques y por eso se deberían haber construido más, para que niños y ancianos pasaran este invierno al aire libre.

Vayamos con los ancianos. ¿Sabe que en la primera oleada de la pandemia en Balears fallecieron 89 y que en lo que llevamos de la segunda ya hay 78 muertos sobre un total de 104 defunciones?

¿Y no han dimitido todos los responsables políticos en bloque por vergüenza? Habría que acabar con los asilos como se hizo con los hospitales psiquiátricos, porque las residencias siguen siendo un negocio en lo que lo más importante sigue siendo la ganancia. Muchos ancianos confinados en sus habitaciones han llegado a morir de sed por falta de cuidados. Además, en estos centros se les suele dar unos fármacos tranquilizantes que aumentan sus probabilidades de que desarrollen una neumonía. La covid ha matado a más ancianos en los asilos que fuera de ellos. Y no se ha hecho ningún estudio a fondo sobre los brotes en estos sitios.

¿Qué opina de los datos y las cifras oficiales?

Que son una tomadura de pelo. No sabemos cuántos taxistas o guardias de seguridad han muerto por covid, no tenemos datos por ocupaciones. Estamos en la niebla de la epidemia ocho meses después.

¿Ha erradicado esta pandemia el derecho a discrepar?

Se ha creado un vacío. Hay una verdad única y todo lo demás es anatema.

¿Qué imagen está ofreciendo este país en el exterior?

Vista desde fuera, España es un escándalo mundial. No te puedes imaginar el descrédito como marca y en la imagen de este país. Lo de Madrid es un despropósito a la enésima potencia. ¿Y recuerdas la imagen de los militares al inicio de la pandemia? Un problema de salud pública no se responde como un problema de orden público.