Boulevard | La discoteca Tito’s es la catedral pagana de Mallorca

He pasado tres mil noches en Tito’s, sin beber una gota de alcohol. Tengo la tarjeta VIP de la discoteca, que nunca he empleado. En 1985 publiqué en exclusiva la resurrección de la sala de fiestas como Tito’s Palace, ahora completamente cerrada y con los pioneros ascensores panorámicos separados del edificio. En la pista he visto nacer parejas que siguen casadas cuatro décadas después, y a próceres mallorquines con mujeres que podían ser sus hijas, salvo que eran sus hijas a las que protegían de la perdición.