Las personas sin recursos que se ven obligadas a acudir a la fundación es Refugi en busca de ayuda, ya no beberán más agua del grifo, como venían haciendo hasta ahora. A partir de ahora ya pueden beber agua mineralizada y ello gracias a la aportación que ha realizado la asociación 4 Illes, que es una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a la ocupación de interés social. Esta asociación, mediante su presidenta y su vicepresidente, hicieron ayer entrega de 20 bidones de 50 litros de agua, así como una máquina para poder beber. A medida que se vayan consumiendo los bidones, se irán reponiendo.

El gerente de es Refugi explicó que esta asociación lleva funcionando desde hace 30 años y subsiste gracias a la colaboración y aportación de varias empresas colaboradoras. No tienen problemas para disponer alimentos, pero no recibían agua mineralizada. Por ello, se veían obligados a facilitar a los usuarios agua del grifo, ya que no podían financiar otra bebida. Por esta razón, cuando se pusieron en contacto con la asociación 4 Illes les propusieron que les proporcionaran agua mineralizada.

Los responsables de esta asociación 4 Illes explicaron que esta colaboración también se extenderá a un programa para conseguir trabajo a las personas que residen en es Refugi.

El presidente de esta fundación benéfica explicó que en este momento todas las plazas están ocupadas y que cada día acuden más personas para pedir un sitio donde poder dormir. Fernando Villalobos también explicó que se entregan alimentos a personas sin recursos.