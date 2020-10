La Mesa del Parlament aprobó ayer la instrucción que desarrolla la posibilidad de que los ciudadanos de las islas puedan presentar preguntas al Govern para que sean contestadas oralmente en el pleno o en comisión, una cuestión contemplada en el Reglamento de la Cámara que hasta ahora no se había impulsado. Así, a partir de la próxima semana los ciudadanos podrán plantear cuestiones al Govern a través de la vía parlamentaria siguiendo los mecanismos establecidos para hacerlo, según explicó ayer el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs.

Las preguntas las podrán realizar los residentes en Balears, las entidades inscritas en el registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma, los colectivos sociales que cuenten con 25 personas con domicilio en las islas y las instituciones. Quien desee formular una pregunta al Govern deberá descargarse un formulario en el sitio web del Parlament donde deberá especificar los datos personales requeridos, el método de contacto para las comunicaciones y la pregunta. Una vez cumplimentado este formulario, se presentará en el registro de la Cámara para que la Mesa examine si cumple los requisitos para ser trasladadas a los diputados. Thomàs dejó claro que estos requisitos se refieren a cuestiones formales, sin entrar en el contenido de la pregunta.

Una vez que la Mesa califique la pregunta, podrá ser asumida por un diputado, que será el responsable de formularla ante el pleno o la comisión mencionando el nombre del ciudadano que la haya planteado. Los diputados podrán asumir simultáneamente un máximo de 2 preguntas para efectuar en el pleno y 2 por comisiones. Si antes de un mes no se han formulado podrán ser asumidas por otro diputado. En el caso de que al acabar cada período parlamentario alguna de estas preguntas no se haya planteado al Govern, el Parlament las remitirá al Ejecutivo para que las conteste por escrito.

Vicenç Thomàs anunció la puesta en marcha de esta iniciativa tras la Junta de Portavoces del Parlament, en la que se acordó que el debate sobre el Estado de la Comunidad se realizará el martes y miércoles de la próxima semana.

Comparecencia Aina Calvo

Por otro lado, el Parlament aprobó, en comisión, la comparecencia de la delegada del Gobierno, la socialista Aina Calvo, para explicar las actuaciones de la Policía Nacional sobre la explotación sexual de menores tutelados. Se trataba de una petición de Vox que salió adelante a pesar del rechazo de PSIB, Podemos y Més gracias al apoyo de Patricia Font, de Més per Menorca, que se unió a la oposición en este asunto. En cambio, no se aprobó, con los votos en contra del Pacto incluido Més per Menorca, la petición del PP de comparecencia de Javier de Juan, presidente del IMAS, para informar sobre el sistema de clasificación de los enfermos de coronavirus en las residencias de mayores.