Un mes después de la vuelta al cole Salut sólo ha detectado 36 contagios en las aulas de las más de 1.700 pruebas PCR realizadas al alumnado ante los más de 600 positivos hallados entre escolares y profesores de Baleares, aunque procedentes de “fuera de los centros”, a la luz de los estudios de contacto. Una prueba para el conseller de Educación, Martí March, de que “los protocolos han funcionado”, de que “los colegios no son espacios de contaminación, sino de diagnóstico y prevención” y de que “había que empezar el curso”.

Después de que desde el Sindicato Médico y desde los siete sindicatos docentes se reclamara en septiembre retrasar el inicio del curso escolar por los riesgos de la tercera ola, el conseller March no ha querido dejar escapar que los datos le han acabado dando la razón para reivindicar que “ratifican la idea de que había que empezar pese a algunas voces discrepantes”. “Algunos de los que dijeron que había que retrasar el inicio de curso incluso se han puesto en contacto conmigo para reconocer que se equivocaron”, ha compartido el conseller, que ha querido destacar “el comportamiento ejemplar del alumnado” y de los centros, a la vez que ha reclamado “no relajarse”: “Esto es una carrera de fondo y es trabajo de todos”.

Según los datos facilitados hoy por Educación, los casos diagnosticados en un mes de curso han sido 542 alumnos -cifra inferior al acumulado de positivos ofrecidos por el Consell de Govern tras depurar los datos- y 59 profesores. Casos no obstantes, originados mayoritariamente “fuera de los centros”, según arrojan los resultados de las pruebas realizadas a los contactos en el aula de estos casos.

Del cribado a más de 1.700 alumnos sólo se han diagnosticado 36 casos en cinco brotes. Por los positivos hallados, no obstante, se han aislado un total de 149 aulas -27 siguen hoy en cuarentena- en aplicación de los protocolos de prevención del Govern.

Atención a niños con necesidades y más presencialidad

El conseller, que ha presentado los datos acompañado de la titular de Salud, Patricia Gómez, ha valorado que “era necesario dar la máxima normalidad a un curso que no lo era” y que tras un mes “se ha dado confianza a los profesores y las familias”. Para March, “los retos” son ahora “solucionar el problema” de los niños con necesidades educativas que se han quedado sin apoyos, lo que, ha asegurado, confía que se resuelva el próximo mes y para lo que no ha descartado “poner más docentes”, y “avanzar hacia una mayor presencialidad” en los casos que sea posible, si bien ha recordado que “el escenario B es el de todo el curso y no nos planteamos pasar este curso al escenario A”.