Dos consellers potentes del Govern Armengol viven sus horas más bajas de los últimos cinco años. El titular de Educación, Martí March, y su compañero socialista, apodado el superconseller de Modelo Económico Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, están tocados y son los más desgastados del Ejecutivo por la devastadora pandemia de la covid-19. Incluso mucho más que la consellera de Salud, Patricia Gómez, que ha tenido que gestionar la respuesta sanitaria contra el virus.

Martí March. Sus rifirrafes con los docentes le pasan factura política

El polémico y conflictivo inicio del curso escolar ha provocado no pocos rifirrafes entre el equipo de Martí March y los potentes sindicatos docentes. Las relaciones no están en su mejor momento y ello ha llegado hasta el Consolat. Francina Armengol sabe que en 2019 recibió muchos votos de las camisetas verdes. Los planes de actuación de los centros han sido elaborados por los equipos directivos y la vuelta a las aulas ha originado enfrentamientos con un March que ha repetido en alguna otra ocasión que él viviría mucho más tranquilo en su cátedra de la Universitat. Además, el conseller de Educación es el decano de los miembros del Consell. Los barones del entorno del Ejecutivo no las tienen todas consigo de que Martí March llegue a 2023 como conseller de Educación.

Se comenta que Armengol, por si acaso, ya tiene un nombre para sustituirlo. La actual directora general de Primera Infancia y ex edil del PSOE en Manacor, Amanda Fernández. Se trata de una persona de partido, aspecto que March tampoco cultiva en exceso.

Iago Negueruela. Ya no le salen las cosas como antes

El semblante del titular de Modelo Económico, Trabajo y Turismo que acompaña estas líneas muestra a las claras los momentos difíciles que vive Iago Negueruela. Al superconseller ya no le salen las cosas como antes y solo puede sacar pecho de los ERTE, que vienen del Gobierno central y de una ministra de Podemos. Ni los corredores seguros para la llegada de turistas han funcionado ni la reactivación económica a base de construcción, con manga ancha a las ampliaciones hoteleras, están consiguiendo que su cartera de Modelo Económico brille. Cada vez que salen cifras económicas y laborales son un mazazo para él, que debe hacer malabares para encontrar un dato positivo con un paro disparado.

La imagen de un Negueruela cariacontecido fue difundida por el propio PSOE, cuando el conseller de Modelo Económico mantuvo un encuentro virtual con la militancia socialista.