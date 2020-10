La coordinadora autonómica de Pediatría de las Islas Baleares, la doctora Marga Cañellas, asegura que "la apertura de los colegios no ha empeorado la situación" sanitaria de la pandemia de coronavirus, sino "todo lo contrario", subraya.

"Había mucho miedo y peticiones de no abrir los colegios hasta no tener controlada la situación", pero a nivel epidemiológico "no se ha notado en ningún caso", ha declarado la pediatra en una entrevista con Efe para analizar el inicio del curso escolar y sus primeras semanas. Es verdad, ha dicho, que se están detectando casos "puntuales" del virus entre menores; de hecho, en Baleares entre un 5 y un 10 % de todos los contagios de SARS-Cov-2 son "pediátricos".

A día de hoy, los centros sanitarios públicos diagnostican unos diez casos diarios. La especialista ha explicado que de la covid-19 en las edades pediátricas "se conoce poco", si bien las publicaciones sanitarias y científicas inglesas, francesas y alemanas están llegando a la misma conclusión: que la apertura de las aulas "no empeora la situación". Es más, ha continuado, los niños están siendo "un ejemplo" en los colegios de cómo vivir las medidas de prevención, que está demostrado científicamente que son el único modo de "contención" de esta epidemia y también de otras, como la gripe.

Cañellas ha alabado "la concienciación" de los menores y su ejemplo diario en el mantenimiento de la distancia de seguridad en los colegios mediante los "grupos burbuja", el lavado de manos, el uso de gel y el empleo de la mascarilla. Además de esto ha recordado la importancia de airear los espacios cerrados, como las aulas.

Marga Cañellas: " Cuando hay un niño con covid-19 es porque el transmisor del virus es alguien de su familia"

En este sentido, la coordinadora autonómica de Pediatría se ha mostrado convencida de que los menores "se adaptan mejor a los cambios que los adultos". "Los niños nos han dado una lección de resiliencia" en la primera ola del coronavirus, lo que les llevó a un largo confinamiento en sus casas, sin salir a la calle -mientras que los "perros" sí podían apunta-, y a seguir las clases "online". "Podemos aprender mucho de ellos: han sufrido, les hemos culpabilizado (como posibles contagiadores), les hemos estigmatizado impidiéndoles ir al cole y socializarse; pero de todo esto hemos aprendido", ha asegurado la doctora.

Considera que la sociedad "no estaba preparada" para una pandemia de estas características, de la que apenas se conoce nada. "Creíamos que no iba a llegar, que éramos infalibles, pero ha llegado para quedarse una temporada y para que aprendamos".

El precedente de esta infección "desconocida, que lleva seis meses entre nosotros", ha recordado, es la gripe española de principios de 1918 que dejó cerca de 40 millones de muertos en todo el mundo. También ha aludido a la "ansiedad" vivida por los más pequeños estos meses que, en buena parte, se la han transmitido los adultos y el "bombardeo constante" en los medios de información con noticias negativas. "Tenemos que dejar de meterles miedo", ha pedido.

Para contrarrestar este temor, la pediatra ha invitado a padres y adultos a "hablar mucho con ellos" y a "normalizar la situación". La pediatra con 20 años de experiencia profesional ha mostrado su satisfacción porque, a pesar de la llegada de la segunda ola en verano, se han abierto los colegios y, en esta ocasión, "se están haciendo valer los derechos de los niños", como la educación. "Hemos ganado este pasito y hay que mantenerlo", ha apostillado.

Los menores, ha proseguido, fueron "etiquetados de súpercontagiadores" en la primera ola porque se siguió el "modelo" de la gripe. Cañellas ha explicado que, en el caso de la gripe, los niños se la transmiten entre ellos en las aulas y la llevan a casa. Sin embargo, cuando hay un niño con covid-19 es porque el transmisor del virus es alguien de su familia. "De todos modos, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, estamos aprendiendo", ha insistido la pediatra, que ha avanzado que en los próximos meses las autoridades sanitarias analizarán la incidencia de la covid-19 desde el punto de vista de la Pediatría en los colegios del archipiélago