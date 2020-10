TUI reanudará su operativa con Mallorca a partir del 15 de octubre a pesar de las restricciones de viaje vigentes para los turistas que regresan de España a Alemania. Así el turoperador volverá a poner en marcha su actividad tras la suspensión que se produjo después de que a mediados de agosto el Gobierno alemán declarara zonas de riesgo a España por la pandemia.

El grupo alemán no pondrá en marcha sus aviones de TUI Fly, los viajeros que decidan venir a la isla serán recolocados en vuelos de otras aerolíneas como Eurowings o Lufthansa. Los turistas se alojarán en los hoteles abiertos de Platja de Palma, Alcúdia y Cala d'Or.

La mejora de la situación sanitaria de Balears sería la razón por la que TUI ha tomado esta decisión de reanudar la actividad hacia Mallorca. También los viajes a Canarias se han retomado.

Desde la conselleria de Turismo se señaló ayer que TUI está dando a los clientes que tenían reservas con anterioridad la posibilidad de seguir adelante con sus viajes entre el 15 y el 31 de octubre a pesar de las advertencias de no desplazarse a las islas. Así, en función de la respuesta que obtenga recolocará a estos viajeros en vuelos de otros compañías. El Govern sigue en permanente contacto con el turoperadores, pero a día de hoy no hay número de vuelos ni operaciones confirmadas.

También otros turoperadores alemanes como DER Touristik, mayorista que no cuenta con aviones propios, maneja la fecha del 15 de octubre para reiniciar la actividad a Mallorca, sin embargo prevé que finalmente no se llegue a producir por la cuarentena. A partir del día el aislamiento se convertiría en obligatorio, aunque aún el Gobierno alemán no ha hecho el anuncio oficial . Mientras Schauinsland ha cancelado sus operaciones a la isla hasta fin de año.