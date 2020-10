A lomos de la montaña rusa de la pandemia

No hay pronóstico posible. La fiesta no vendrá a casa esta Navidad. Permanecemos a lomos de la montaña rusa del contagio adelantado e impredecible al mismo tiempo. En estas condiciones, el Ejecutivo autonómico no está en disposición de atender peticiones de actividad de colectivos profesiones, sea el ocio nocturno a oscuras o el pequeño comercio con clientela a cuentagotas.

Pero hay que aferrarse a algo. En este momento solo es posible hacerlo a una curva aún doblada por encima de la incidencia acumulada aconsejada del virus y al descenso de hospitalizaciones. Las residencias siguen siendo un serio foco de preocupación y ya no hace falta abrigo de prevención para el frío. El verdadero riego está en la movilidad y la disciplina social.