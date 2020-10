El uso de la aplicación Radar Covid está siendo residual en Balears, donde las autoridades sanitarias únicamente han entregado 152 códigos a usuarios que han dado positivo para que los introduzcan en la plataforma de rastreo. La cifra es exigua teniendo en cuenta que, desde que la aplicación arrancó a finales del pasado agosto hasta hoy, el número de contagiados notificados en el archipiélago roza los seis mil.

Balears no es una excepción. La aplicación, desarrollada por el Gobierno central bajo la supervisión de la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, no arranca. Aunque todavía no funciona en Madrid y Catalunya, se sabe que en el conjunto de España solo se la ha descargado cerca de un 9% de la población.

No existen datos desagregados por comunidades autónomas, por lo que es difícil saber qué incidencia tiene en cada territorio este sistema a la hora de combatir la propagación del virus. El Govern balear subraya que ya ha entregado 152 códigos a personas contagiadas para que la aplicación rastree sus contactos. En caso de que todos ellos hubieran comunicado su positivo a la aplicación, suponen solo un 2,5% de los positivos confirmados en las islas desde finales de agosto.

«No me parece una cifra tan baja. Se han entregado 152 códigos en las islas, pero en toda Italia se han comunicado 155, por ejemplo», valoró ayer Ramón Roca, director general de Modernización y Administración Digital del Govern.

La aplicación Radar Covid empezó a estar operativa en Balears el pasado 28 de agosto. Si un usuario da positivo por coronavirus, las autoridades sanitarias de cada comunidad le facilitan un código de doce dígitos para que lo introduzca en la app. De este modo, sus contactos cercanos reciben un aviso de que podrían estar contagiados para que se hagan un test. El proceso garantiza, sobre el papel, el anonimato de todos los usuarios, pero es precisamente por este motivo por el que apenas han trascendido datos sobre su uso.

En todo caso, y pese a su uso todavía muy limitado, Roca consideró que la aplicación ya resulta útil. «Cualquier porcentaje que permita detectar nuevos positivos ya convierte a Radar Covid en una herramienta útil y necesaria. Gracias a la aplicación han aflorado contagios en las islas que podrían haber causado varios brotes», defendió el director general de Modernización y Administración Digital.

La aplicación se ideó para complementar el trabajo que realizan los rastreadores ‘humanos’, que en Balears han recibido la ayuda de un centenar de militares. Radar Covid obliga a tener activado el bluetooth y la ubicación. Si hay una coincidencia, el usuario afectado recibe una alerta advirtiéndole de que ha estado cerca de alguien que ha dado positivo, sin desvelar su identidad.

Opacidad

Las cifras ponen de manifiesto un uso todavía muy minoritario de la aplicación. Es posible que buena parte de los positivos no la tengan descargada. Además, no todos reciben un código después de confirmarse su contagio y quienes sí lo hacen puede que opten por no introducirlo.

La opacidad del Gobierno central tampoco ayuda a calibrar el alcance de la herramienta. La cifra de diez millones de descargas en todo el Estado no arroja demasiada luz porque de desconoce cuántos teléfonos tienen la aplicación operativa -con el bluetooth activado- y todavía instalada.