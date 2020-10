Esperança Sans, portavoz parlamentaria de Podemos, anunció ayer que su grupo apoyará la Proposición no de ley (PNL) registrada por Més per Mallorca en la cámara autonómica para reclamar procesos constituyentes, un referéndum sobre monarquía o república y el derecho de autodeterminación de los «países y naciones del Estado español». De esta forma, los dos socios del pacto dejarán solo al PSOE en su iniciativa de preguntar sobre el modelo de Estado.

Sans aseguró ayer en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de hoy que su formación «tiene espíritu republicano» y, por consiguiente, apoyarán la iniciativa de Més de reclamar al Gobierno y al Congreso de los Diputados de poner en marcha estos procesos constituyentes que pregunten a la ciudadanía si quieren una monarquía como la actual o prefieren una república.

Los argumentos de Més para impulsar esta PNL son la «pérdida de neutralidad» de la Casa Real con Cataluña y los casos de corrupción que han obligado al Rey emérito a marcharse de España.

Cs: «Es un debate que no está en la calle» La portavoz parlamentaria adjunta de Cs, Patricia Guasp, afirmó ayer que el debate entre monarquía y república «no está en la calle» y expresó que esta discusión «intenta desviar la atención de la mala gestión de la pandemia». Guasp recordó que la semana pasada Cs registró también una iniciativa en la Cámara balear para que «se garantice el respecto a las instituciones y especialmente al jefe del Estado». En este sentido, la portavoz naranja apuntó que con la pandemia de coronavirus no tiene sentido este debate.

Sobre esta cuestión se refirió también ayer el diputado de Més per Mallorca e impulsor de la iniciativa, Joan Más ‘Collet’. El parlamentario nacionalista acusó de forma directa al rey Felipe VI de «saltarse la Constitución» e «injerirse en política». Para Més per Mallorca el monarca «vulneró la Constitución al interferir en una cuestión política de Cataluña».

El diputado ecosoberanista criticó el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017 o la llamada telefónica del monarca al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, hace una semana tras el acto de entrega de despachos a los integrantes de la última promoción de la carrera judicial.

Joan Mas calificó estos hechos como «una manera de visualizar que el régimen del 78 ha caído» y destacó que la generación actual «tiene el derecho y el deber de decidir» sobre el modelo de Estado y hacerlo «sin injerencias de la Casa del Rey». Por este motivo, el diputado nacionalista reclamó que «el Congreso de los Diputados debe controlar a la Casa del Rey para evitar que interfiera en cuestiones políticas y pierda su neutralidad».

Negociación

Més per Mallorca hablará «con la parte izquierda del hemiciclo» del Parlament balear para sacar adelante esta PNL, según apuntó Mas. Ayer ya recibieron el apoyo de Podemos, pero los nacionalistas saben que el PSOE tendrá muy difícil apoyar una proposición no de ley de estas características. Lo cierto es que también cuentan con el apoyo de Més per Menorca y se puede dar la circunstancia de que el PSOE tenga que votar con el PP, Vox y Ciudadanos para evitar que la PNL prospere.

Moción en el Consell

Joan Mas afirmó ayer que esta proposición también será llevada en forma de moción al Consell de Mallorca, con la finalidad de que la institución insular también reclame un referéndum para que se pueda decidir el modelo de Estado entre monarquía o república y el derecho de autodeterminación.

En este mismo sentido, el diputado de Més apuntó la posibilidad de que la misma moción que se presentará en el Consell sea trasladada a todos los ayuntamientos donde tienen representación. Hay que tener en cuenta que Més cuenta con una fuerte implantación municipal en la casi totalidad de ayuntamientos de Mallorca. El objetivo de los nacionalistas es «trasladar a las instituciones un debate que creemos que está en la calle tras los casos de corrupción de la Casa Real».