El Govern fracasa en su intento de evitar devolver las ayudas para Platja de Palma

Este Consorcio de la Platja de Palma se creó en el año 2004, en tiempos del Gobierno presidido por Zapatero. Respondía a un acuerdo entre el Ministerio de Industria y Turismo, con el Govern, en el que también se sumaban el ayuntamiento de Palma y el Consell.

Se pactó que el Ejecutivo nacional iba a financiar una serie de actuaciones para mejorar la situación urbanística de la Platja de Palma, dada su importancia como zona turística, con una inversión prevista de más de 83 millones de euros. Esta aportación se entregaría en un periodo de siete años, pero no suponía un regalo. El Consorcio, dirigido por políticos elegidos por el Govern balear, tenía que justificar que el dinero se invertía en mejoras urbanísticas. Pasaron varios años, por el Consorcio pasaron políticos de diferentes partidos, pero jamás se realizaron los proyectos que se habían acordado con el Gobierno nacional.

La justicia vuelve a dar la razón al Gobierno central en su pulso con Balears por los fondos dilapidados

Ante estas circunstancias, desde Madrid se dictaron varias resoluciones, ordenando al Govern, como máximo exponente de este proyecto, que devolviera el dinero, dado que se consideró que las facturas que se habían enviado no respondían a la inversión acordada en la firma del convenio. El Govern autonómico y el Gobierno nacional se enfrentaron en los tribunales para resolver este conflicto. La Audiencia Nacional condenó al Govern autonómico que, salvo que lo rectifique el Supremo, tendrá que devolver algo más de 20 millones de euros, dado que este dinero jamás se gastó en la mejora urbanística de la Platja de Palma.

Destinado a pagar gasto corriente

En un intento de evitar estos pagos la conselleria de Turismo dictó una resolución, ordenando que fuera el propio Consorcio, y por tanto las cinco administraciones que la componían, el que asumiera el pago de esta indemnización. Sin embargo, el propio Estado recurrió esta decisión de la Conselleria, considerando que se trataba de una orden irregular. El tribunal de Balears le da la razón a la administración estatal, frustrando un nuevo intento del Govern de evitar devolver el dinero.

La condena al Govern por la que deberá devolver más de 20 millones de euros que recibió al no poder justificar con proyectos terminados la inversión pública en la zona desató hace un mes la indignación de empresarios y ciudadanos por la gestión de aquellos fondos. Mientras desde el PSOE, que gobernaba cuando se recibieron los fondos, defienden que dejaron los proyectos preparados y apuntan al PP por no ejecutarlos, los populares recuerdan que cuando llegaron al Govern en 2011 ya no se encontraron «ni un euro» y que los socialistas destinaron los fondos del Estado a pagar gasto corriente y nóminas.