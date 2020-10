La tasa de jóvenes que logran independizarse de sus padres se hunde

El desplome que Balears ha sufrido en muy poco tiempo en sus niveles de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años es espectacular. Al cierre de 2013 el 30,2% de los residentes en las islas de las edades antes señaladas habían salido de la vivienda de sus padres, lo que suponía la tasa más alta de todo el país. A finales de 2016, este porcentaje había bajado ya hasta el 24%, pero seguía siendo el más elevado del conjunto de autonomías. Al cierre del pasado año, se había bajado ya a un 17,3%, cayendo hasta el décimo puesto y situándose incluso por debajo de la media nacional, de un 18,7%.

La salida del hogar familiar se ha reducido mucho más entre los varones que entre las mujeres

En este punto hay que señalar un matiz importante: el desplome se ha dado especialmente entre los varones, situándose en una tasa de emancipación a finales de 2019 del 12%, la más baja de toda España. Porque en el caso de las mujeres se sitúa en un 22,7%, lo que la deja en un séptimo lugar, en ambos casos siempre lejos de los puestos de cabeza.

Y todo ello pese a que el nivel de desempleo de los jóvenes baleares es inferior a la media estatal, sus contratos son más estables, y además es un foco de atracción de migrantes procedentes de otros países, que evidentemente se ven obligados a residir en el archipiélago alejados de sus padres.

Líderes en el desplome

En este aspecto, el informe es tajante: el porcentaje de personas jóvenes que residen fuera del hogar familiar es el más bajo de los últimos 18 años en el conjunto de España, y «las mayores caídas en la autonomía residencial de las personas de entre 16 y 29 años se han concentrado en Balears, la Rioja y Navarra».

El hecho que marca con más claridad la diferencia entre las islas y la mayor parte de las zonas del país es el coste de sus viviendas, especialmente acentuado en el caso del alquiler.

El informe del Consejo de la Juventud de España es claro en este sentido, al afirmar que «ante la imposibilidad de comprar o alquilar una vivienda libre, las personas jóvenes que desean independizarse tienen tres opciones principales: retrasar la decisión para más adelante (la opción mayoritaria); aspirar a participar en el proceso de adjudicación de una vivienda protegida, con poca oferta en la actualidad; o finalmente pueden buscar alternativas fuera del mercado», en este último grupo como ocupar residencias cedidas por otros familiares.

En el caso de Balears, dos datos explican que su problema sea mayor. Para empezar, el salario neto de una persona de 16 a 29 años ocupa el noveno lugar por autonomías, claramente inferior a la media estatal, al quedar ligeramente por debajo de los 12.000 euros anuales. Entre los 30 y los 34 años roza los 15.000 euros.

Coste de la vivienda

Pero en segundo lugar, sus viviendas son más caras. Según este informe, un joven de menos de 30 años de las islas necesitaría destinar el 105,7% de su salario neto para pagar un alquiler (el 80,6% si tiene entre 30 y 34 años), solo con Cataluña con porcentajes más altos. En ambos casos, el problema no es solo que no se respete la recomendación de no destinar más del 30% del sueldo al pago de la vivienda, sino que en el alquiler ni siquiera ese salario completo bastaría para cubrir los precios medios del archipiélago.

Si se opta por la compra, para afrontar la hipoteca sería necesario dedicar el 89,3% de la retribución en el caso de los menores de 30 años, y el 68,1% si se tienen entre los 30 y los 34 años, unos esfuerzos económicos inasumibles para una sola persona, y que solo pueden afrontarse en el caso de que la adquisición se cubra con los dos salarios de una pareja.

El diagnóstico que se hace en este informe es muy claro: «De manera similar a 2018, Balears mantiene los valores más elevados del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler, que ha continuado aumentando de tal forma que la compra de una vivienda para una persona en solitario se ha encarecido en un año en 5,8 puntos. Ante esta coyuntura, cada vez son más las personas menores de 30 años que retrasan la salida del hogar, tal y como muestra la caída de 5,5 puntos porcentuales en la tasa de emancipación residencial en el último año, y que se sitúa en el 17,3%».