Millones de euros pagados por turistas no llegan a Mallorca

La pregunta es muy sencilla. «De las inversiones mayormente en el sector del ocio que usted había efectuado antes de la pandemia, ¿cuánto dinero ha recuperado?» Siempre se quedan flecos, un teatro, un gimnasio, un masaje, un hotel, un viaje,... Caliente, caliente. Las devoluciones son más complicadas que los pagos por adelantado. Y si en vez de analizar nuestro triste caso particular, multiplicamos este dinero no reclamado o no restituido por millones de turistas con destino frustrado a Mallorca, la suma se avecina a los muchos miles de millones de euros.