«Ciudadanos me juró y me perjuró que Bauzá no estaría y no han cumplido, ya no son de fiar». Es sólo uno de los motivos con los que argumenta su salida del partido el hasta ahora concejal de la formación en Sóller, uno de los cuatro municipios donde el partido naranja gobernaba en Mallorca, Sebastià Aguiló. No es la única razón: que no haya entrado en la cúpula el que fue candidato del partido y a quien apoyó en las primarias de las que salió vencedor, Marc Pérez-Ribas, o que «el partido haya perdido su esencia» son otras. Con él, otros 20 afiliados dejarán el partido en la Vall.

«No es una decisión en caliente», avisa antes de todo en declaraciones a este diario Aguiló, quien quiere que se sepan sus motivos para haber abandonado el partido. «Hacia tiempo que tenía piedras en los zapatos y una más ha sido el nuevo organigrama», señala. De la nueva cúpula apunta principalmente dos motivos: «No es normal de ninguna de las maneras que las dos personas que han tenido el apoyo en primarias, Marc Pérez-Ribas y Beatriz Camiña, no estén, como mínimo, en el nuevo organigrama». «El partido no ha respetado el resultado de las primarias», habla claro el concejal solleric.

El otro motivo, la presencia en la nueva cúpula de la formación en las islas del expresidente del Govern y ahora eurodiputado, José Ramón Bauzá. «Yo ya había dicho que si Bauzá estaba, yo me iría. Me dijeron que era un fichaje a nivel nacional, que estaría por Europa, pero no en Balears», relata: «Todo el mundo conocía mi posición y en la última cena del partido por Navidad me negué a hacerme una foto con él». «Creo que las políticas de Bauzá son las peores que se han aplicado en Balears», expresa, señalando que «me juraron y me perjuraron que no estaría y no han cumplido».

Seguirá como concejal no adscrito

«Los que no han cumplido son ellos, no son de fiar, no yo», argumenta con todo ello que no hay razón para entregar su acta de concejal en el ayuntamiento de Sóller, donde forma parte del equipo de gobierno, tal y como le ha pedido la nueva coordinadora del partido en Balears, Patricia Guasp. «No soy un tránsfuga, no me voy a otro partido. Me presenté para trabajar por el pueblo, no por un partido, y lo estoy haciendo», responde a esta cuestión.

Precisamente, señala que si se va es para seguir con ese trabajo: «Si a gente que ha ganado primarias la tratan como la tratan, no me voy a arriesgar a que por hache o por be en dos años me defenestren como ya han hecho». «Y no lo hago por el sueldo porque no tengo dedicación exclusiva, sólo cobro dietas. Lo hago porque quiero trabajar por el pueblo y desde que he anunciado que dejaba el partido mucha gente me ha apoyado», cuenta el que ahora pasará a ser concejal no adscrito.

Según explica Aguiló, después de su decisión se reunieron todos los miembros de la agrupación de Ciudadanos en Sóller y junto a él se darán de baja 20 de los 21 afiliados de la formación en el municipio. «La agrupación decidió la dimisión en bloque y todos los afiliados en Sóller excepto uno se han dado de baja», detalla.

Según explica, mientras Guasp no le llamó «hasta dos días después de anunciar que me iba», «la única persona que se ha preocupado desde el minuto uno y me ha intentado convencer de que siguiera ha sido Marc [Pérez-Ribas]». «Me sabe mal, pero me voy muy tranquilo», concluye.