La UIB defiende la medida que evitará a Huguet dar clases

La UIB justificó ayer el acuerdo por el que el rector Llorenç Huguet se garantiza no tener que volver a dar clase cuando deje el cargo por «el elevado trabajo de gestión que ha aumentado en los últimos años, y más en los últimos meses con el coronavirus, a lo que se une que cada vez existe una mayor exigencia de actualización para los docentes», lo que hace que precisen un tiempo antes de volver a dar clases dado que mientras se han dedicado a la gestión no han podido actualizarse. Así lo explicó ayer la vicerrectora del Profesorado, Maria Antònia Fornés, quien insistió en que el acuerdo no se adoptó pensando en el rector, ya que afecta a los «directores de departamentos, decanos, directores de centros, consejo de dirección y el Sindic de Greuges de la UIB».