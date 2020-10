Los grupos de la oposición, PP, El Pi, Ciudadanos y Vox, criticaron de forma contundente el informe elaborado por la comisión de expertos sobre explotación sexual infantil. No entienden que no indague en los fallos del sistema de menores tutelados y se limite a realizar propuestas de futuro. Especialmente críticos se mostraron los grupos de la oposición con este informe al comprobar que los expertos no analizaron responsabilidades políticas en la gestión de la explotación sexual a menores.

«El IMAS utiliza a los profesiones y expertos para blanquear su gestión con los menores» Beatriz Camiña - Portavoz de Ciudadanos

«Utilizan a los expertos para blanquear su gestión», aseguró la portavoz de Ciudadanos Beatriz Camiña. La naranja recordó que ellos habían solicitado una comisión de investigación para evaluar lo ocurrido y «este informe lo único que hace es hablarnos de propuestas sin detectar los errores», aseveró. «¿Hace falta un escándalo para que el IMAS escuche a sus profesionales?», cuestionó la representante de Ciudadanos, al tiempo que anunció que su partido seguirá pidiendo una comisión de investigación para dirimir «las responsabilidades de los dirigentes políticos a la hora de tomar decisiones».

«Algo está fallando si creen necesario que se deben difundir los protocolos de actuación» Xisca Mora - Portavoz del PI

Catalina Cirer (PP) considera que “no se ha analizado unos hechos muy graves que ocurrieron, como es el caso de la explotación sexual a 16 menores, y se limitan a lanzar propuestas de futuro». El informe, según la consellera insular del PP, «aborda la cuestión de forma general y no el problema de las menores tuteladas por el IMAS». Cirer se mostró decepcionada con el informe y porque los expertos no hayan profundizado en el problema concreto de Mallorca y en cómo conseguir proteger a los menores y «evitar que estén en un centro o tutelados por la administración peor que en su entorno familiar».

« El informe aborda un problema grave de forma general y no lo ocurrido con los menores tutelados» Catalina Cirer - Consellera insular del PP

Toni Gili (Vox) apuntó que este informe es “un bote de humo para dar carpetazo a un problema muy grave». Gili exigió responsabilidades políticas y saber lo que ha ocurrido con los casos de explotación sexual de los 16 menores. Según el representante de Vox, las conclusiones de la comisión son un «diagnóstico nulo porque no se ha desvelado el origen de la problemática», por lo que insistió en la necesidad de realizar una auditoría en el departamento de menores del IMAS.

« Este informe es un bote de humo para dar carpetazo a un problema muy grave con los menores» Toni Gili - Conseller insular de VOX

Mora: «Algo está fallando»

Xisca Mora (El Pi) lamentó que «no se haya valorado y analizado la gestión política con los menores tutelados». También indicó que el hecho de que una de las conclusiones del informe sea que «es necesario difundir en mayor medida los protocolos es una evidencia del desconocimiento de éstos por parte de los profesionales y prueba de que algo estaba fallando en el IMAS».

En línea con el resto de formaciones, Mora criticó que el informe no aborde la cuestión de las menores tuteladas y se limite a ofrecer propuestas de futuro. Para El Pi, es «imprescindible reforzar los servicios sociales en los municipios porque son los que tienen la primera constancia de que los menores están sufriendo alguna problemática».