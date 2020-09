La nueva líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha restado importancia a que la cúpula de Inés Arrimadas la haya elegido a ella y no al número uno del partido en el Parlament, Marc Pérez-Ribas. “La confianza se ha depositado en mi”, ha resumido las razones, señalando que por ahora no habrá ningún cambio en la portavocía, que sigue recayendo en Pérez-Ribas. “Tenemos otros ejemplos, como El Pi o Més, en el que sus presidentes no son ni siquiera diputados”, ha defendido la líder de Ciudadanos.

Guasp ha presentado hoy en rueda de prensa la nueva estructura del partido, de la que, precisamente, no forma parte el portavoz en el Parlament, Pérez-Ribas. “Marc ganó unas primarias para ser candidato, pero una cosa son las instituciones y la otra el partido”, ha explicado. Quien sí estará será el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, quien Guasp ha explicado que “se ha puesto a total disposición del partido” y para el que no ha descartado que pueda asumir alguna responsabilidad más concreta en la nueva dirección: “Será el propio comité quien elegirá la junta directiva y las áreas que haya que reforzar”.

Guasp ha señalado que uno de los objetivos sigue siendo lograr una mayor implantación del partido en todas las islas y seguir haciendo “una oposición constructiva y propositiva”. “No aprovecharemos la pandemia para sacar rédito electoral, sino que haremos política útil pars los ciudadanos”, ha zanjado.