Rechazada la abstención de los seis jueces que pedían no juzgar el caso Cursach

La petición de los seis jueces de la sección primera de la Audiencia para quedar exentos de juzgar cualquier pieza del caso Cursach por haber dictado 150 resoluciones de la causa ha sido rechazada. La sección segunda ha denegado sus pretensiones al entender que la reclamación es prematura y no está bien planteada. Los magistrados que han resuelto el asunto señalan que la abstención no puede afectar a toda la sección primera en bloque, sino a los tres jueces que se encarguen finalmente del asunto, que no han sido designados todavía.