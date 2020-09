Carlos Simarro, alcalde de Sóller, estalló después de conocer que la Conselleria de Salut ha obligado a los responsables de la residencia Bell Entorn a que no transmitan al ayuntamiento datos sobre la evolución de la pandemia que afecta al geriátrico que hasta ayer había dejado un saldo de 15 ancianos fallecidos.

El alcalde mostró su indignación “porque no es comprensible que 24 horas después de pedir al Govern que nos facilite datos epidemiológicos de Sóller la misma administración prohíba a la residencia a que nos los de”. Simarro explicó que “solicitamos información porque vemos que los datos que da Salut no concuerdan con los reales” por lo que “es absurdo que ahora nos prohíban saber qué pasa en la residencia”. A su juicio Bell Entorn es una residencia “que tiene la obligación de mantenernos informados porque el ayuntamiento tiene concertadas plazas” toda vez que recordó que el centro “se edificó gracias a un convenio con el ayuntamiento y no precisamente con el Govern”.

Para el alcalde “es muy grave” que Salud “intente tapar los datos”, más aun “cuando llega tarde a resolver el problema y después nos pide colaboración para realizar desinfecciones y equipos para la protección individual de los trabajadores”.

El pasado jueves el ayuntamiento remitió un escrito al departamento que dirige Patricia Gómez para pedirle datos reales sobre la evolución de la pandemia por covid en Sóller y en la residencia. En la carta, el alcalde explicaba que los datos reales no concuerdan con los que Salut da a conocer.

Por otro lado, desde que estalló el brote epidémico, la residencia ha ido informando al ayuntamiento del cómputo de infectados o decesos que ha producido el coronavirus. Pero ayer el centro recibió un escrito de Salut en el que prohíbe a los titulares de Bell Entorn facilitar cualquier dato sobre la evolución de la pandemia en el geriátrico solleric.