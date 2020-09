La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament balear aprobó ayer instar al Gobierno central y a las Cortes Generales a dar “la máxima celeridad” a la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la ‘Ley Mordaza’.

Este es uno de los puntos de una Proposición No de Ley que ha sido aprobada parcialmente durante la Comisión y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixt-Més per Menorca. El otro punto de la iniciativa, que no ha sido aprobado, proponía que el Parlament hiciese llegar un comunicado expresando su rechazo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, “por la vulneración de derechos fundamentales que supone esta norma”.

Por otra parte, durante la Comisión se aprobó una PNL presentada por los grupos parlamentarios Mixt-Més per Menorca y Més per Mallorca relativa a acabar con el racismo en el deporte base. Con esta iniciativa, el Parlament insta a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes a que el proceso de elaboración del futuro anteproyecto de Ley del deporte y la actividad física de Balears sea lo más participativo posible.