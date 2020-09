El equipo de sustituciones exprés para cubrir las bajas cortas de profesores por el coronavirus en las aulas de Balears ya está en marcha, y tras haber empezado el lunes con 30 docentes, ya ha incorporado a día de hoy a 45 docentes. El conseller prometió a los sindicatos educativos que el equipo contaría con 50 profesionales y en la puesta en marcha ya avisó que los 30 iniciales irían aumentando “según las necesidades”. Desde los centros educativos aseguran que de momento funciona y salvo “algunas incidencias” se están pudiendo cubrir las bajas de profesores en menos de 24 horas.

Esta unidad de emergencia busca poder cubrir con rapidez las bajas que se produzcan en los centros educativos cuando hay profesores aislados a la espera de que se les realice la prueba PCR o no puedan acudir a clase por tener síntomas compatibles con la covid. Desde el inicio de curso los centros educativos de las islas se enfrentan al goteo constante de bajas de profesores por estas circunstancias y el conseller de Educación, Martí March, admitió tener constancia de que algunos centros estaban teniendo dificultades para realizar sustituciones.

Según datos facilitados por la Conselleria de Educación, ayer ya se habían incorporado 45 profesores al equipo de emergencia para realizar sustituciones, lo que supone un aumento del equipo que ya empezó a funcionar el lunes y que anunció el conseller.

De momento, desde la asociación de directores de Primaria e Infantil, etapa en la que este equipo debe cubrir la ausencia de tutores de grupo, señalan que “salvo algunas incidencias, está funcionando”. Así lo afirma la presidenta de Adipma, que agrupa los directores de centros de estas etapas, Joana Maria Mas, que pone su centro, El CEIP Ses Rotes Velles de Santa Ponça, como ejemplo del funcionamiento del equipo de sustituciones exprés.

“En nuestro caso han llegado al día siguiente. Hemos tenido dos bajas y en 24 horas ya las teníamos cubiertas”, celebra. Admite que, si bien todavía debido al ritmo de trabajo de estos días no se ha podido recopilar la información de todos los centros, si le constan “algunas incidencias”. Así, Mas relata que un centro no pudo cubrir la baja al encontrarse que la profesora del equipo de sustituciones que se le había asignado no podía incorporarse por tratarse de un perfil de riesgo al encontrarse embarazada. “Suponemos que en este caso ya mañana quedará cubierta”, expresa la representante de los directores de Primaria e Infantil.

Según los datos facilitados el lunes por el Govern, a día de hoy había 60 docentes de las islas positivos del virus. El dato que sigue sin conocerse, ya que tanto Educación como Salud explican que no disponen de él, es el número de profesores aislados. Educación señala que las sustituciones de casos aislados duran apenas dos o tres días mientras esperan los resultados de PCR.

“Reducir la estadística”

Las críticas llegaron ayer a Educación desde las sectoriales educativas de los sindicatos UGT y UOB. Los primeros denuncian que la Conselleria ha dejado en manos de los profesores el transporte del material de protección, como geles hidroalcóholicos o cajas de mascarillas y reclaman a Educación que organice su transporte. Por otra parte, desde UOB critican la nueva instrucción por la que a partir de Primaria son los tutores quienes deben decir quién ha sido contacto estrecho de un caso en el aula, lo que atribuyen a un intento de reducir la estadística de incidencia en los centros.