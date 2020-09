La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer en Calvià que “la prioridad del Ejecutivo balear es la de salvar vidas” ante la actual crisis sanitaria del coronavirus y añadió: “No nos temblará el pulso” para garantizar la salud de la población. Con ocasión de un acto público en la localidad del Ponent de Mallorca, la presidenta defendió la decisión del Ejecutivo autonómico de intervenir la residencia privada de mayores Bell Entorn de Sóller, donde han fallecido dos ancianos y donde la mitad de sus 152 residentes, hasta 83 mayores, así como 33 profesionales han dado positivo por coronavirus.

No nos ha quedado más remedio que intervenir”, aseveró Armengol en declaraciones a los medios ante la elevada incidencia de la covid-19, de una especial virulencia entre la personas de más edad. “Nuestra prioridad es proteger a las personas de estas islas, que no se contagien y que si enferman, no lleguen a morir: ésta es nuestra obsesión como Govern”, indicó al respecto la jefa del Consolat.

Si para ello es necesario intervenir una residencia, al Govern “no le templará el pulso” y asumirá la dirección hasta que la situación sanitaria se normalice. En el caso de la residencia de Sóller, la presidenta resaltó el trabajo conjunto y la coordinación existente entre los gestores del centro privado y la conselleria de Salud.

Por otra parte, Armengol aseguró que la situación de la comunidad en comparación con la de Madrid “no es la misma” porque la incidencia del coronavirus es menor y subrayó que la coordinación con el Gobierno de España es “absoluta”, desde el inicio de la pandemia.

El Ejecutivo balear, recordó Armengol, decidió el confinamiento, con medidas restrictivas específicas, de vecinos de algunos barrios de Palma, la ciudad de Eivissa y la localidad ibicenca de San Josep, al considerar que era positivo para controlar el coronavirus y la salud de la población. La presidenta del Govern quiso insistir en que la situación de Balears “no es la misma” que la de Madrid: en primer lugar porque “la incidencia de la enfermedad es menor”.

Francina Armengol reiteró el plan de refuerzo sanitario que han impulsado con la contratación de 2.000 profesionales en los últimos cinco años.

El PP: “Situación preocupante”

El presidente del PP y líder de la oposición, Biel Company, tiene una opinión bien distinta de la de la presidenta Armengol. “El Govern está desbordado y sin respuestas ante la segunda ola de coronavirus”, aseveró ayer Company en el Parlament.

El popular se refirió a la comparecencia de hoy de la consellera de Salud, Patricia Gómez, en cámara para explicar la gestión sanitaria sobre la covid-19: “Después de la nula autocrítica de la señora Armengol, escucharemos las explicaciones de la consellera de Salud, porque tiene mucho que explicar en relación a la preocupante evolución de la pandemia en estas últimas semanas”.

Company dibujó una situación difícil en Balears y animó al presidente Pedro Sánchez a escribir una carta a la presidenta Armengol, como hizo con la de Madrid: “No solo está la situación sanitaria, también está la situación económica, con Balears liderando los peores registros entre las comunidades en caída del PIB; aumento del paro, caída de la producción industrial, caída en las ventas del comercios, entre otros preocupantes datos”, apostilló.

Por su parte, El Pi reclamó ayer más medios y efectivos en las zonas confinadas de las islas para garantizar que la cuarentena se cumple. Lina Pons, portavoz regionalista, indicó que los problemas de seguridad de Balears se agravan con la crisis por el coronavirus. Por ello, El Pi ha presentado una iniciativa parlamentaria para que se cree una figura de policía de apoyo para paliar la carencia de efectivos de Policía Local en los municipios.