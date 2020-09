Jorge Campos sigue haciendo ‘amigos’ en Vox

Seguirá siendo el líder de Vox en Balears. Su núcleo duro está a muerte con él, el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, no perderá un minuto en las islas, y no tiene rival para disputarle el cargo en las primarias. Sin embargo, lejos de ser la “muestra de que Vox es un partido unido y sin fisuras”, las primarias han abierto una nueva grieta en el partido y un nuevo frente para Jorge Campos; acostumbrado a hacer amigos entre quienes no comparten su siempre polémico discurso, sigue sumando díscolos dentro de Vox.