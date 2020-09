La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament aprobó ayer una Proposición No de Ley (PNL) contra la criminalización de la ayuda humanitaria a los refugiados en situación de peligro. Se trataba de una iniciativa presentada por Podemos, PSIB y Més per Mallorca, por la que se insta al Gobierno y a la Unión Europea a no imponer sanciones penales o administrativas a las organizaciones que ayuden a personas, por razones humanitarias, a entrar en territorio europeo. Vox y PP votaron en contra de la iniciativa, mientras que Ciudadanos y El PI variaron su voto en los diferentes puntos .

Con esta PNL, la Cámara balear se solidariza además con las activistas Sarah Mardini y Sean Biden y otras personas procesadas penalmente en Europa por haber ayudado a salvar a refugiados en el Mediterráneo. Asimismo, la iniciativa exige la libertad y anulación de los cargos de estas activistas e insta al Gobierno y a la UE a realizar mediaciones para anular las sentencias, así como a compartir responsabilidades respecto a los solicitantes de asilo o refugiados que lleguen a Europa.