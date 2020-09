El jefe del servicio de Inspección educativa, Antoni Arbós, admitió ayer que este curso ha habido problemas con los recursos de atención a la diversidad, como denunciaron los padres de los niños con necesidades de apoyo, y aseguró que la próxima semana los inspectores comenzarán a revisar la situación “centro a centro”.

“Esto lo hemos de resolver”, indicó Arbós en el Parlament, donde compareció a petición del grupo parlamentario popular. Cabe recordar que varias familias denunciaron a principio de curso que sus hijos perdían profesores de apoyo dado que estos habían pasado a ser tutores para poder hacer los desdoblamientos de grupos.

Durante su intervención, Arbós quiso remarcar la dificultad que supuso gestionar el confinamiento el curso pasado y organizar éste y aseguró haber percibido que ahora mismo “se ha revalorizado la función docente” ya que cree que la sociedad “comprende la complejidad” que supone ahora mismo su trabajo, y la de los equipos directivos: “Que son de las personas que tienen un trabajo más difícil ahora mismo”.

En la línea del conseller March, reiteró que la escuela es un lugar seguro a nivel sanitario aunque señaló que “tarde o temprano habrá algún brote” en alguna de ellas.

Tanto Núria Riera, del PP, como Jorge Campos, de Vox, criticaron la “improvisación” con la que se ha empezado el curso, algo que Arbós negó. El jefe de Inspección admitió que “en un contexto de incertidumbre”, ha habido “errores” y que efectivamente el escenario B de semipresencialidad que a mediados de agosto se decidió aplicar debido a la evolución de la pandemia “se podría haber trabajado y detallado más”. Pero en ningún caso, insistió, se ha improvisado: “La planificación ha sido buena”.

Al hablar del confinamiento, el jefe de Inspección apuntó que al principio “los centros resistieron bastante bien” pero que en mayo la situación se volvió más complicada especialmente con los alumnos más vulnerables.

En ese momento es cuando el servicio contabilizó que unos 900 estudiantes se habían desenganchado del curso. Agradeció la labor de los policías tutores en aquel momento ya que permitieron localizar al 90% de estos alumnos.

Tanto Riera como Campos, y también Patricia Guasp, de Ciudadanos, interpelaron al inspector por las denuncias de posibles casos de adoctrinamiento que llegan a inspección o se hacen públicas en medios de comunicación. Arbós respondió que cuando tienen constancia de alguna situación de este tipo, realizan una primera intervención para averiguar qué ha pasado y si consideran que la denuncia es “grave” avisan a Fiscalía de Menores.

Ningún caso de adoctrinamiento

“Hasta ahora ni nosotros ni la Fiscalía ha detectado ningún caso de adoctrinamiento”, apuntó el jefe de Inspección, quien definió el adoctrinar como “la imposición del pensamiento único y la falta de crítica”. Añadió: “Que no haya adoctrinamiento no quiere decir que no haya malas prácticas docentes, ante las que actuamos para corregirlas de diferentes maneras según el caso”.