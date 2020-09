Vox ha denunciado hoy que el pasado miércoles personal no autorizado entró a las dependencias del partido en el Consell de Mallorca y dejó en una mesa un sobre repleto de basura a nombre del portavoz del partido en la institución, Pedro Bestard. “El sobre lo dejó alguien en el transcurso de media hora. Esa mañana estuvimos en el despacho y nos ausentamos 30 minutos. Cuando volvimos el sobre estaba en la mesa y al abrirlo vimos que estaba repleto de basura. Era un sobre grande, con el anagrama oficial del Consell de Mallorca y con mi nombre y apellido escrito con un bolígrafo” ha asegurado Bestad.

En el interior del sobre había mascarillas y envoltorios de productos alimenticios, entre otros residuos. Fue cerrado y dejado sobre la mesa del despacho de Vox con el nombre del portavoz Pedro Bestard bien visible.

La formación ha pedido a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que se adopten las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a producir. “Entendemos que desde el Consell de Mallorca se debe respetar el derecho de todos los grupos políticos a tener unas dependencias seguras y dignas para poder realizar nuestro trabajo. Cuando he dicho dependencias dignas me refiero a que llevamos desde el inicio de la legislatura pidiendo a la presidenta Cladera que nos ofrezca las dependencias que necesitamos, no pedimos más de lo que tienen otros. Estamos en un despacho reducido, con dos mesas y tres sillas. Es imposible que en ese espacio quepamos los tres consellers de Vox, nuestro secretario y personal de prensa. Nos han puesto en el peor sitio mientras el resto de partidos cuentan, como mínimo, con dos despachos. Que no vengan después la señora Cladera y sus socios de gobierno a hablarnos de justicia y de democracia. Democracia y justicia de boquilla es lo que ofrece esta gente” ha apuntado Bestard.