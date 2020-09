Los casos semanales positivos de Covid-19 detectados en el centro de salud de Son Gotleu han pasado de 66 a 44, tras la primera semana de restricciones aplicadas en esta barriada palmesana desde el 11 de septiembre por registrar una mayor incidencia de la pandemia.

Además los responsables sanitarios han detectado en la primera semana de confinamiento de Son Gotleu un domicilio donde residían seis personas con un caso positivo de COVID-19 que todavía no se habían sometido a pruebas y a quienes se ha realizado la correspondiente PCR, ha detallado el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz.

El especialista ha destacado este viernes la importancia de las "acciones comunitarias" que se llevan a cabo en las zonas donde se aplican restricciones para el control de la pandemia. Ha señalado que si en Son Gotleu la tasa de positividad era de alrededor del 13-14 %, en la actualidad ha descendido al 10 % y "no es solo por las restricciones" sino también por la labor comunitaria con visitas domiciliares "a lugares donde se piensa que puede haber alguna necesidad". La OMS tiene marcado en el 5% la tasa de positividad límite para el control de la pandemia.

Además de detectar a esos seis convivientes que no se habían hecho pruebas, también se han derivado seis casos a Servicios Sociales y se ha resuelto su problemática en pocos días. Los inspectores de Salud Pública han visitado tiendas, restaurantes y bares de los barrios con restricciones y han detectado que "los comercios cumplen muy bien y los bares y restaurantes algo menos porque hay más interacción".

Las restricciones, visitas y labor comunitaria "refuerzan que las medidas se vayan cumpliendo", ha añadido Arranz. Ha destacado también que en Son Gotleu se habilitan puntos de información dos días a la semana con personal del ayuntamiento y enfermeras, y ha puesto como ejemplo de su importancia que, sólo este jueves, acudieron a uno de ellos 120 personas que recibieron información en papel sobre la pandemia y mascarillas. "No es poca cosa hacer esta labor de acciones comunitarias, es un esfuerzo realmente importante y su resultado va más allá de las restricciones", ha recalcado. En opinión de Arranz, las restricciones, "sin este apoyo comunitario, puede que se quedaran cortas".

Javier Arranz: "Son Gotleu entra la fase de análisis de la situación en la que habrá que ver si las tendencias se mantienen y tomar la decisión de si conviene alargar una semana más o se pueden quitar parte de las restricciones"

A falta de una semana más de confinamiento en Son Gotleu, Arranz ha asegurado que "en esta semana entra la fase de análisis de la situación", en la que "habrá que ver si las tendencias se mantienen y tomar la decisión de si conviene alargar una semana más o se pueden quitar parte de las restricciones o modificar las limitaciones".

Ha indicado que los datos de esta semana parecen optimistas pero la decisión dependerá de los de la segunda semana. Arranz ha recordado que este viernes empiezan las restricciones de movilidad también en Arquitecte Bennàssar en Palma y en Sant Antoni y zonas de Vila en Ibiza. Ha detallado que en Arquitecte Bennàssar habrá un autobús covid-exprés para reforzar al centro de salud en la extracción de muestras, como se hizo en Son Gotleu.

El portavoz del Comité Autonómico Enfermedades Infecciosas ha señalado que en las zonas con restricciones pueden hacer actividad normal como trabajar o acudir al colegio pero "lo que se aconseja es que, una vez realizada la actividad educativa o de trabajo, no se esté por la calle, no haya reuniones en casa o no se intente salir de la zona sin motivo justificado".

La campaña de la gripe se adelanta

Arranz ha indicado que la vacunación de gripe se adelanta este año y se mantienen los criterios de vacunación. "Prevemos que la situación de gripe de este año no sea tan alarmante porque todas las normas respiratorias valen para la gripe y estamos haciendo acciones muy buenas para evitarla". "La gripe preocupa porque es una epidemia anual pero no es lo que más nos preocupa", ha admitido.

Ha destacado la dificultad de aventurar cómo estará la situación en octubre. "Seguramente con las medidas adoptadas empezaran a bajar casos, la segunda ola empezará a ir mejor y cuando levantemos las normas, en algunas semanas más volveremos a tener algún aumento de casos", ha analizado el especialista, que cree que también puede haber un repunte de casos escolares. "Pero estas oleadas puede que vengan de forma similar, probablemente antes de final de año", ha añadido.

Huelga de la EMT y aumento de contagios

Sobre si la huelga de los conductores de la EMT puede dar lugar a un aumento de contagios al ir más personas dentro de los autobuses, ha dicho que "no hay datos que digan que esto haya provocado más contagios" aunque podría dar lugar a alguna situación "complicada" en algún momento, porque si en los medios de transporte no se pueden cumplir las medidas recomendadas "evidentemente es un factor de riesgo". "Esperamos que los trabajadores del transporte público mantengan las medidas de seguridad", ha indicado. EFE