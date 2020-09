¿Qué pasará si no se cumplen las restricciones y no bajan los contagios?

“Es posible que algunas de las medidas se mantengan (más allá de los quince días fijados inicialmente). Si no se cumplen, serán más restrictivas. Aunque para los que no las cumplan, no deben pagar justos por pecadores”, diferenció la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, al ser preguntada por un posible endurecimiento de las restricciones en los barrios confinados si su situación epidemiológica no se revierte.