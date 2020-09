“Una infección nosocomial (hospitalaria) es siempre un error, pero es que a veces no se puede evitar, es como hacer rayas en el agua. Y eso que he puesto controles en las puertas, cambiamos las mascarillas higiénicas por quirúrgicas a toda persona que entre y solo dejamos pasar a una persona por visita. Ojalá pudiera blindar el hospital pero para ello se necesitan recursos y no los tenemos”, se defendía ayer Francesc Marí, gerente del hospital de Son Llàtzer del brote de coronavirus detectado en una planta del centro que dirige y que, hasta el momento, habría afectado a 25 personas, 18 profesionales sanitarios y a 7 pacientes.

Pese a que otras fuentes señalaban que había otro contagiado, en esta ocasión un familiar de uno de los pacientes de la planta que acoge a pacientes de digestivo y neurología, Marí señaló que no sabía nada de ese caso, que el seguimiento de los contactos de los infectados los están llevando a cabo las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC) de Primaria.

Sobre cuál podría ser el origen de este brote, el contagio cero, el gerente del hospital del Migjorn aventuró que “podría ser multifactorial. Puede haberse producido por vía de las visitas familiares tanto como por los profesionales”.

Por ello, añadió, subrayándoles a los sanitarios el lema de que “mientras tu descansas la covid no lo hace” les recuerdan que deben llevar las mascarillas y mantener las distancias de seguridad tanto en los lugares comunes del hospital como en las cenas y celebraciones de las que puedan disfrutar fuera de él.

Enfermeras y TCAEs

Sobre la categoría profesional de los sanitarios contagiados, el gerente reveló que todos ellos son enfermeras y técnicos en cuidados enfermeros (TCAE, antiguos auxiliares de enfermería).

Marí, que admitió que la planta donde se produjo el brote estuvo abierta a las visitas hasta el pasado 2 de septiembre, señaló que desde entonces se han limitado estas a 1 hora por la mañana y otra por la tarde y solo para los familiares de pacientes no Covid, que los enfermos ingresados con el virus las tienen vetadas excepto en los casos en los que se pueda anticipar el desenlace más funesto y se permite a los familiares despedirse.

Sobre la situación asistencial del hospital, señaló que ayer tenían a 55 pacientes en planta y a 13 UCI así como a 18 usuarios de residencias hospitalizados en el Joan March y confirmó que, como el resto de hospitales, solo realizan operaciones oncológicas y de urgencia porque deben reservar los recursos humanos de enfermería para atender las UCI.