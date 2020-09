Siete sindicatos docentes piden retrasar el inicio escolar

Siete sindicatos docentes piden a la conselleria de Educación retrasar el inicio de curso, previsto para este jueves día 10. A la petición de los sindicatos de la enseñanza pública, se unió ayer USO, mayoritario en la enseñanza concertada, que acotó su petición de aplazar la escuela presencial a los barrios y municipios más afectados por la pandemia.

La Junta de Personal Docente No Universitario, que aglutina a los seis sindicatos con representatividad en la red pública, ha pedido a Educación que se aplace el inicio escolar, tal y como recomiendan tanto el sindicato profesional de médicos, SIMEBAL, como el Colegio de Médicos de Balears, "hasta que no se den las condiciones necesarias para un retorno seguro a las aulas". Han solicitado un "informe exprés" de la Dirección General de Salud Pública sobre la conveniencia o no de iniciar las clases en la situación actual de contagios.



Curso "no presencial revisable"

USO propone un arranque de curso "no presencial revisable" en los barrios o municipios con más incidencia de coronavirus. Denuncian que "no hay garantías sanitarias" para los docentes para empezar el curso en semipresencialidad el próximo jueves y reclaman una vez más que se hagan pruebas serológicas a todos los profesores, no sólo a los de riesgo: "En la Comunidad de Madrid han dado positivo 2.500 docentes analizados", indican y avisan de que la realidad de Balears "no es distinta a la madrileña".

Advierten además que los centros están al límite de personal y no habrá margen de maniobra para realizar sustituciones cuando los docentes empiecen a faltar por, por ejemplo, tener fiebre.

La fuerza sindical vuelve a reclamar un plan de retorno con garantías de conciliación laboral y familiar, sanitarias y académicas y que cuente con el criterio de los expertos sanitarios.

"La patata caliente del Gobierno central ha caído sobre las CCAA, éstas sobre las Consellerias y éstas sobre los equipos directivos de los centros, suponiendo una terrible responsabilidad para la comunidad educativa en general", lamenta.



Protesta el viernes

Por otro lado, el sindicato UOB, miembro de la Junta de Personal Docente que tiene registrada una convocatoria de huelga para el día 14, anunció ayer un nueva actividad de protesta para el viernes.

UOB deplora "la irresponsabilidad" del conseller March y por ello ha convocado una concentración frente a la conselleria de Educación el día 11 a las 11.30 horas y ha afirmado que mantiene la convocatoria de huelga del lunes 14. Además, el sindicato hace un llamamiento a las familias para que no lleven a sus hijos a la escuela.