Médicos de familia rechazan dar bajas a los padres con hijos en cuarentena

La Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria (Ibamfic) ha rechazado este lunes que los médicos deban emitir bajas laborales para padres de menores que necesiten cumplir cuarentena por haber tenido contacto estrecho con una persona contagiada de covid-19.

"No es la solución para un tema que es de carácter social y no médico", expresaron ayer en un comunicado en el que apostaron por "una prestación social, la declaración autorresponsable o lo que consideren más adecuado los expertos en este ámbito".

"Los médicos de familia somos expertos en salud, y las bajas que emitimos son para personas que están enfermas o para prevenir que se pongan enfermas. Los padres de un niño o niña que se aislará por ser contacto estrecho, al igual que los de niños que se han roto un pie y no pueden ir a la escuela, no están enfermos ni en riesgo de ponerse enfermos. Por lo tanto, creemos que no deben recibir una baja médica", argumentan.

Desde Ibamfic consideran que realizar este informe de baja médica "equivale a utilizar recursos sanitarios para cubrir necesidades sociales", y "añadir una tarea más" a los médicos de familia.

Por otro lado, el pasado fin de semana, el Colegio de Médicos de Balears (Comib) recordó que "en ningún caso corresponde al médico establecer si el alumno puede o no asistir a su centro escolar".

El Colegio difundió un comunicado subrayando esta cuestión después de recibir mensajes de "preocupación" por parte de sus colegiados, debido a "numerosas solicitudes de padres que reclaman a sus pediatras certificar la vulnerabilidad particular de sus hijos".

La institución profesional ha recalcado que "los médicos en general y los pediatras en particular, a la vista de la normativa vigente, no deben emitir informes con opiniones en las que se formulen consejos sobre la posible dispensa a sus pacientes de asistir a clase".